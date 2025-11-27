Cette jeune femme pense adopter son premier chat, mais se retrouve avec une portée de 4 chatons quelques mois plus tard (vidéo)

L’adoption d’un animal va souvent de pair avec les incertitudes : compatibilité de caractère, adaptation dans son nouveau foyer, propreté, etc. Il y a cependant une interrogation qu’on se pose beaucoup moins – voire pas du tout – : ma boule de poils sera-t-elle seule ? La question peut paraître saugrenue, et pourtant. Lorsque Caroline a recueilli son premier chat, elle pensait aussi n’adopter qu’un seul animal. En théorie.

En novembre 2023, Caroline vient de terminer ses études. Elle emménage alors dans son premier appartement et, pour l’occasion, elle souhaite réaliser l’un de ses rêves : adopter un chat Ragdoll . Après quelques recherches, elle s’est donc dirigée vers un éleveur, et c’est ainsi que Toulouse a fait irruption dans sa vie.

Un mois après l’arrivée de la boule de poils, celle-ci a commencé à prendre du poids. Interrogée par Newsweek , sa maîtresse se rappelle : “J'ai remarqué que son ventre était rond et qu'elle vomissait plus souvent que d'habitude. Comme elle continuait à grossir, j'ai commencé à me poser des questions”.

Après avoir repris contact avec l’éleveur, celui-ci a déclaré que, dans la mesure du possible, il essayait de séparer les mâles et les femelles. Le risque zéro n’existant pas, une gestation était donc envisageable . Pour Caroline, cela ne fait aucun doute, Toulouse n’est pas venue seule. Elle prend donc rendez-vous chez le vétérinaire… qui confirme ses soupçons. C’est en effet une portée de 4 chatons qu’attendait la chatte Ragdoll. “J'étais tellement surprise, mais aussi tellement contente ! Je savais que l'aventure serait intense, mais j'étais prête”, se souvient la jeune femme. Ainsi, quelques mois plus tard, la famille s’est agrandie , passant de un à 5 chats.



© @toulouse.and.pintobean / TikTok

Caroline a gardé les petits pendant environ 3 mois, suppléant Toulouse lorsqu’elle était fatiguée. Mais cette dernière s’est révélée être une excellente mère. Lorsque le moment est venu, chaque chaton a été confié à un ami proche de Caroline. À la fois pour s’assurer qu’il serait entre de bonnes mains, mais aussi afin de revoir tout ce petit monde à l’envie.

L’une des boules de poils n'a pourtant pas bougé. En effet, la jeune femme en a gardé une, qu’elle a baptisée Pinto Bean. Il est d’ailleurs possible de suivre les aventures de cette adorable petite famille sur le compte TikTok @toulouse.and.pintobean.