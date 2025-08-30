« Il était très craintif et refusait tout contact », à force de patience, une femme apprend à un ex-chat errant à faire confiance

Quand Vanessa a accueilli Yoshi pour la première fois en tant que famille d’accueil, elle savait que le chemin allait être long. La boule de poils, sauvée de la rue, n’avait a priori jamais été confrontée aux humains et ne leur faisait pas confiance. Pourtant, avec une pincée de temps, de bienveillance et d’amour, elle a fini par sortir de sa coquille. Elle cherche désormais sa maison pour la vie.

La ferme de La Petite Bergère et Compagnie, située à Saint-Prosper au Québec (Canada), n’est pas un refuge tout à fait comme les autres. Là-bas, les chats ne correspondent pas vraiment aux standards plébiscités par les adoptants. Ce sont des boules de poils au vécu difficile, parfois âgées, mais qui ont eu la chance de tomber entre les mains de personnes qui croyaient en elles. Yoshi, un félin à l’adoption, en fait partie.

« C’était un cas compliqué, j’ai souvent eu envie de baisser les bras », a partagé le porte-parole de l’association sur Facebook. Comme beaucoup de chats sur place, Yoshi faisait partie de ceux dont personne ne veut, pas même les autres refuges, à cause de leur tempérament craintif ou agressif .

Ferme la Petite Bergère et Compagnie / Facebook

Un tout nouveau chat

Yoshi n’était pas du genre à trop sortir les griffes, mais il refusait de baisser sa garde et se murait dans sa coquille : « Je ne savais pas si nous allions pouvoir vraiment le réhabiliter. Il était très craintif et refusait tout contact même s’il n’était pas extrême agressif », lisait-on sur Facebook. Le sociabiliser signifiait soulever une montagne, car il n’était pas prêt à coopérer.

Pour favoriser sa réhabilitation, le personnel a décidé de le placer en famille d’accueil, chez Vanessa, au début de l’année 2025. En quelques mois seulement, cette dernière a fait « un job extraordinaire », gagnant la confiance du quadrupède à force de patience. Yoshi n’était pas un dur à cuire , mais bien un chat en quête constante d’affection, friand des caresses.

Il n’en fallait pas plus pour que ses bienfaiteurs le déclarent prêt à trouver sa propre famille. Il est à la recherche de sa maison pour la vie et tous espèrent qu’il pourra s’épanouir chez lui. Il a d’ailleurs toute la vie devant lui pour profiter, n’étant âgé que d’un an et demi, et mérite amplement sa chance !