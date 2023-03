Vidéo : Le sauvetage risqué d’un chaton abandonné au beau milieu de l’autoroute

Les abandons d’animaux sont toujours très tristes. Mais lorsqu’ils sont déposés dans un refuge, ils ont encore une chance de trouver une nouvelle famille et d’avoir une belle vie. En revanche, lorsqu’ils sont lâchement abandonnés dans la nature, ils ne sont même pas sûrs de survivre. Quant à ce tout petit chaton, maintenant nommé Spud, c’est un miracle qu’il ne soit pas mort. Ses propriétaires l’ont laissé au beau milieu d’une autoroute. Un récit relaté par Pet Helpful.

© pawmiserescueqa / TikTok

Le chaton n’aurait pas pu se retrouver là tout seul

L’association Pawmise Rescue Qatar est un groupe qui a pour objectif d’aider à reloger les chats handicapés ou abandonnés au Qatar. Un jour, alors que des membres de l’association roulaient sur l’autoroute, leurs yeux ont été attirés par une petite chose recroquevillée le long d’un muret. Il s’agissait d’un jeune chaton.

© pawmiserescueqa / TikTok

Ainsi positionné, il était tout simplement impossible que le félin soit venu de lui-même. Son propriétaire avait dû le lâcher par la fenêtre en roulant, laissant le chaton à la merci des voitures et de la circulation.

Le petit n’aurait pas survécu longtemps dans ces conditions. Heureusement, les membres de Pawmise Rescue Qatar l’ont aperçu à temps.

Un sauvetage très dangereux

Les sauveteurs ont garé leur voiture et une femme en est sortie. Elle a traversé l’autoroute en courant, ce qui était très dangereux. Elle a ensuite réussi à attraper le chaton et a traversé en sens inverse pour rejoindre son véhicule. Par chance, la femme n’a pas été blessée, et le félin ne présentait pas la moindre égratignure.

Le chaton a été ramené au refuge et nommé Spud.

Spud attend de trouver une famille pour la vie

Sain et sauf, le petit chaton se porte maintenant à merveille. Il se nourrit bien et est entouré d’amour et de bienveillance. Il est disponible à l’adoption, et attend de trouver une famille aimante qui ne l’abandonnera jamais.

