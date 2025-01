Errante et enceinte, cette petite chatte trouve refuge dans la tente d’un sans-abri qui l’accueille à bras ouverts et contacte un vétérinaire pour l'aider

On dit souvent que l’on choisit son animal de compagnie mais, le fait est que, la plupart du temps, c’est plutôt l’animal lui-même qui nous choisit. C’est ce qui s’est produit à San Diego, entre Chris, un sans-abri, et Mocha, une petite chatte rousse et blanche.

Lorsque Chris a contacté le Dr Kwane Stewart pour faire examiner sa petite protégée, il a expliqué en détails comment cette rencontre inattendue s’est déroulée. D’après ses propos, relayés par PetHelpful, il aurait un jour nourri la petite chatte, puis cette dernière est revenue le lendemain pour se blottir contre lui, dans sa tente. “C’est tout”, a-t-il assuré. En examinant la petite femelle, Chris a néanmoins très vite compris qu'elle attendait une portée. Inquiet, il s’est empressé de prendre rendez-vous avec le Dr Kwane Stewart, fondateur du Project Street Vet, dont le but est de fournir des soins médicaux professionnels aux familles d'animaux de compagnie en situation d'itinérance et de vulnérabilité en matière de logement.

@drkwane / Instagram

Un adorable quatuor

Après examen sur place, il s’est avéré que Mocha était en parfaite santé et totalement en mesure de donner la vie. Le vétérinaire a donc proposé un suivi à Chris et lui a demandé de le recontacter après l’accouchement, afin que Mocha soit stérilisée et que les petits soient eux aussi examinés puis mis à l’adoption après leur sevrage. Quelques semaines plus tard, Chris est revenu avec Mocha et ses deux adorables chatons. L’homme s’était profondément attaché à la petite famille et avait même donné des prénoms aux petits chatons qui avaient, tout comme leur maman, pris l’habitude de s’endormir contre lui.

Un homme "extraordinaire"

Malgré ce fort attachement, le sans-abri était conscient de sa situation et a donc accepté de laisser les chatons partir pour adoption. “Chris est un homme extraordinaire. Il a fait ce qu'il fallait pour Mocha et a eu un cœur assez grand pour dire au revoir aux bébés afin qu'ils aient une vie épanouie… J’espère que l’année à venir lui sera bénie !”, a témoigné le vétérinaire. Malheureusement, le professionnel a ensuite complètement perdu de vue Chris et Mocha. “Il y a beaucoup de mouvements (forcés) à Skid Row ces jours-ci… Mais je vais essayer de le retrouver pour savoir comment il va et comment va Mocha !”, a-t-il assuré sur son compte Instagram. Reste à espérer que les deux acolytes ont au moins pu rester ensemble…