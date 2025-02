Un chat blessé à la patte et craintif découvre l'amour grâce à une comportementaliste qui le prépare à un grand changement dans sa vie

Son état de santé, la couleur de son pelage et sa grande timidité le desservaient et rendaient minimes ses chances de trouver une famille pour toujours, mais Boscoe a reçu l’aide dont il avait besoin sur tous les plans. L’existence de ce chat a ainsi changé du tout au tout.

Un chat errant perdu et boiteux a décidé d’entrer dans un magasin à San Francisco, en Californie. Le gérant ayant tout de suite compris qu’il avait affaire à une créature en grande difficulté, il a fait ce qu’il fallait pour lui venir en aide.

« Le chaton était en détresse et clairement endolori, ce qui a conduit le propriétaire [du magasin] à l’amener au SFACC », raconte, en effet, le service local de contrôle des animaux Friends of San Francisco Animal Care & Control à The Dodo.



SFACC

Les vétérinaires du refuge ont dû l’anesthésier pour l’examiner, tant il était craintif. Ils ont ainsi découvert que « sa patte arrière droite était gravement enflée, faisait le double de sa taille normale, couverte de débris et dégageait une odeur nauséabonde d'infection ».

Ils savaient qu’ils devaient traiter la lésion rapidement « pour éviter qu'elle ne se propage à l'os et ne lui coûte potentiellement sa patte ».



SFACC

Le chat à la robe noire a été appelé Boscoe par ses bienfaiteurs. La blessure a été nettoyée et soignée quotidiennement, et le processus de cicatrisation s’est mis en route. Soulagés, les vétérinaires ont réalisé que l’os était indemne et ont pu effectuer une intervention chirurgicale sur le membre en question.

En un mois, la patte était guérie et la mobilité de l’animal pleinement retrouvée. Il y avait toutefois encore un travail colossal à faire sur le plan émotionnel. « Boscoe restait terrifié. Il s'enfuyait toujours dans son box chaque fois que quelqu'un s'approchait », d’après le SFACC.



SFACC

Le refuge a alors fait appel à une comportementaliste. Ses visites régulières auprès du chat lui ont permis de gagner sa confiance et de le faire sortir graduellement de sa réserve. « Heureusement, Boscoe est un grand amateur de nourriture et, en une semaine, il se retournait sur le dos, se frottait contre ses mains et ronronnait joyeusement », se réjouit le SFACC.

« Ils sont immédiatement tombés amoureux »

Le jeune matou était enfin prêt pour l’adoption. Lui trouver un foyer s’annonçait difficile en raison de son passé et de la couleur de son pelage. « Malheureusement, les chats noirs, aussi amicaux ou confiants soient-ils, sont souvent négligés et restent les derniers à être adoptés, tandis que d'autres couleurs, comme les chats tigrés orange et les siamois, sont plus susceptibles de trouver rapidement un foyer », explique, en effet, le SFACC.

L’équipe ne s’est pas découragée et a poursuivi ses efforts, qui ont fini par payer. Heather et Fred étaient à la recherche d’un ami pour leur chatte Nori, 18 mois. « Ils ont rencontré Boscoe et en sont immédiatement tombés amoureux », relate le refuge.



SFACC

Officiellement adopté, il s’appelle désormais Mago. Il a agréablement surpris ses adoptants et ses sauveurs en s’adaptant à son nouvel environnement en un temps record. Quelques jours après son arrivée, il s’est mis à jouer avec Nori comme s’ils se connaissaient depuis toujours.

A lire aussi : Un chat atteint d'une tumeur cérébrale retrouve son âme de chaton après la pose d'une plaque de titane sur son crâne



SFACC

« Nous sommes ravis de l’avoir et d’avoir eu l’opportunité de lui offrir un foyer pour toujours et une grande sœur », conclut le couple.