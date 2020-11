Victime de l'attaque violente d'un chat en pleine rue, il tente de sauver son chien avant de fuir ! (Vidéo)

La scène est insolite et peut prêter à sourire, mais l’homme qui y apparaît a vécu un grand moment de solitude et eu droit à quelques sueurs froides. Et pour cause : lui et son chien ont été attaqués par un chat particulièrement déterminé. Des témoins ont expliqué pourquoi le félin s’était montré aussi agressif.

Le mois dernier, un homme était en train de promener son chien en laisse dans les rues du district de Bagcilar, dans l’Ouest d’Istanbul en Turquie, quand le duo a été pris pour cible par un chat.

Comme le rapporte le quotidien en ligne belge Le Soir, le félin cherchait surtout à s’en prendre au canidé. Il s’est attaqué à son maître lorsque celui-ci a tenté de s’interposer pour protéger son animal de compagnie.

L’incident a été filmé par une caméra de surveillance installée face au café devant lequel le propriétaire canin passait.

Dans la vidéo, on peut voir le chat sauter sur l’homme, s’accrocher à son dos puis à son cou, avant de retomber. Fermement décidé à poursuivre son attaque, il bondit à 3 nouvelles reprises sur le passant, obligé de trimballer son petit chien dans tous les sens pour lui éviter morsures et coups de griffes.

Ce faisant, l’homme voit son pantalon tomber et les assauts répétés du chat l’empêchent de le remonter. Heureusement, il finit par recevoir l’aide de badauds, qui parviennent à éloigner le chat, qui s’est avéré être une chatte.

Des témoins qui travaillent au café ont, en effet, indiqué que cette dernière avait récemment mis bas et que ses chatons se trouvaient à proximité lorsque l’homme et son chien sont passés. La chatte a donc voulu protéger sa progéniture face à ce qu’elle considérait comme un danger. Voilà qui explique son attitude agressive.

Voici la vidéo en question :

A lire aussi : Totalement intégré à la meute de la maison, ce chat s’est approprié les manières et comportements de ses frères Shiba-Inus !