Un chat handicapé se bat pour guérir, porté par la bienveillance de ceux qui l'ont sauvé

Si le passé de Dasher est assez flou, il ne fait aucun doute que l’animal ait été négligé. Personne n’avait jamais pris soin de lui et difficile de savoir s’il avait déjà connu le bonheur. Heureusement, les membres d’un refuge ont changé la donne et ne le laisseront pas tomber tant qu’il n’aura pas connu la paix.

Dasher, un chat au pelage tigré, n’a pas plus de 2 ans, mais a déjà été confronté aux difficultés de la vie. Il n’était pas un félin errant et avait même une maison, pourtant, le quotidien n’était pas idyllique. Le quadrupède souffrait de plusieurs soucis médicaux pour lesquels il n’avait pas été soigné. En réalité, personne ne se souciait de lui jusqu’à ce que les membres de l’association Critteraid Animal Sanctuary interviennent.

Quand ils ont récupéré Dasher, celui-ci était en mauvais état général : « Il était couvert de nœuds et pas bien soigné du tout. Après qu’il a reçu l'attention dont il avait tant besoin, nous avons réalisé que ses pattes arrière ne fonctionnaient pas bien et qu'elles présentaient une détérioration ou des dommages musculaires », partageait Lori Huot-Stewart, fondatrice du refuge, dans un témoignage rapporté par Castanet.

Castanet News / Youtube

Une volonté de s’en sortir

La fourrure de Dasher a été tondue et il a commencé à suivre un traitement pour sa paralysie. Le félin a encore beaucoup d’étapes à parcourir pour aller mieux, mais aujourd’hui, il n’est plus seul pour affronter les épreuves : « Tout le monde travaille ensemble à son rétablissement », indiquait Lori.

D’autant plus que Dasher semble infiniment reconnaissant d’avoir été sauvé. Malgré son passé difficile, le félin n’a pas une once de méchanceté en lui et, au contraire, est même plutôt amical. Pour Lori, le handicap de l’animal n’a pas effacé la « belle lumière brillante » qu’il porte en lui et le rend unique.

Vers un nouveau départ

Puisque le chat se porte mieux désormais, ses bienfaiteurs ont décidé qu’il était temps de le placer à l’adoption. Bien sûr, sa future famille devra avoir conscience de ses problèmes médicaux, même s’il est autonome. Il est par exemple capable d’utiliser sa litière sans aucun souci. Toutefois, un sol de type moquette sera l’idéal pour lui, car il traîne son arrière-train.

Quoi qu'il en soit, ses bienfaiteurs espèrent lui trouver la famille idéale, car il la mérite !