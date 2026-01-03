Venus ramasser des ordures, ils découvrent avec effroi une cage jetée en contrebas d'un talus contenant toute une famille de chats (vidéo)

Ce qui devait être une simple sortie pour nettoyer les abords d’une route s’est transformé en sauvetage inattendu pour un couple de soixantenaires du nord de l’Angleterre. En contrebas d’un talus, ils ont entendu des bruits étranges provenant d’une boîte en plastique. À l’intérieur, 3 chatons et leur mère, abandonnés dans un endroit où quelqu’un pensait qu’ils ne survivraient pas…

Ce jour-là, Libby Gerhardsen, et son mari Karl, arpentaient une route de Suffield Hill, près de Scarborough dans le nord de l’Angleterre, à la recherche de bouteilles et de canettes en plastique souvent jetées en quantité dans cette zone. Alors que les 2 soixantenaires avançaient côte à côte en cherchant les déchets, un bruit inattendu les a stoppés : des miaulements tout proches indiquaient la présence de chats à proximité.

Une découverte déchirante

Selon leurs dires, Libby et Karl ne sont pas particulièrement des amoureux des chats, mais ils aiment les animaux. Ils ont donc décidé de vérifier que les minous allaient bien. Guidés par les miaulements, le couple a fini par trouver un sac de transport contenant plusieurs chats, abandonné sur le talus en contrebas.

© @fileycatrescue / Instagram

« Karl, étant plus grand que moi, pouvait voir la cage. Ensuite, nous avons vu les chatons se grimper les uns sur les autres à l'avant de la cage parce qu'ils pouvaient nous entendre. », a expliqué Libby à la BBC.

À cause d’une clôture de barbelés et de la nature escarpée du terrain, il était difficile pour le couple de soixantenaires d’atteindre les minous. Ils ont donc accroché un sac en plastique bleu à la clôture pour faciliter la localisation des chats abandonnés et ont appelé les secours. Le personnel de Filey Cat Rescue (FCR) s’est immédiatement rendu sur place pour mettre les boules de poils en sécurité.

Des miraculés

Les 3 petites boules de poils âgées vraisemblablement de 9 à 10 semaines et leur maman ont reçu tous les soins nécessaires au refuge : un bon bain, un repas réconfortant et des soins vétérinaires. Au grand soulagement de tous, les 4 rescapés se portaient bien.

Tina Lewis, la co-directrice de FCR, a déclaré que ces félins avaient été clairement abandonnés au milieu de nulle part de manière intentionnelle. « À cause des barbelés et des clôtures, il était évident qu'ils avaient été jetés du haut de cette route », assureTina Lewis. « C’est terrible, car ils ont été laissés dans un endroit où la présence des éboueurs relève presque du miracle. À mon avis, celui qui les a laissés là savait qu'ils allaient mourir. »

© Filey Cat Rescue

Les petits félins sont désormais en sécurité et seront bientôt placés en famille d’accueil pour se reposer et disposer de plus d’espace. Une fois prêts, ils pourront alors commencer une nouvelle vie dans leur foyer pour toujours grâce à la réactivité de Libby et son mari.