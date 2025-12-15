Par amour pour un chat tenant compagnie aux passagers qui attendent le bus, les habitants d'une ville se mobilisent pour lui rendre un bel hommage

À Shepshed, en Angleterre, Beau est devenu une vraie star locale. Cet adorable chat au pelage roux a conquis le cœur des habitants, en particulier des personnes qui attendent leur bus dans l’un des abribus de la petite ville, qu’il aime fréquenter. L’animal est tellement connu et apprécié, que la communauté a lancé une cagnotte en ligne pour ériger une statue en son honneur.

« Tout le monde veille sur lui », déclare Victoria Reeves, l’adoptante de Beau, au micro de la BBC. Bien qu’il ait sa propre famille, le matou de 13 ans « est davantage le chat de Shepshed maintenant ».

Depuis quelques années, le doux félin a pris l’habitude de fréquenter l’un des arrêts de bus de la ville, pour le plus grand bonheur des usagers et des passants. « Il est très gentil avec les enfants, beaucoup de gens sont venus me dire qu’il les adore », précise Victoria, qui se rend de temps en temps à l’arrêt d’autobus pour passer du temps avec sa boule de poils adorée.

© Susan Guy Photography / BBC

Un membre bien-aimé de la communauté

Fidèle à son poste, Beau adore passer le plus clair de son temps dans cet abribus, pour le plus grand plaisir de ses fans. Même lors de travaux visant à installer des bancs, l’adorable félin était présent.

« Je suis ici depuis 5 ans et on le voit presque tous les jours, témoigne une riveraine qui travaille en face de l’abri, les écoliers le caressent, quand les gens sont assis à l'arrêt de bus, il vient toujours sur leurs genoux pour avoir une caresse – jusqu'à ce qu'il en ait marre. »

Même les passants, qui n’attendent pas forcément le bus, s’arrêtent avec joie pour le saluer et le câliner. Beau reçoit ainsi sa dose quotidienne d’amour, pour son plus grand bonheur !

© GoFundMe

« Ce serait très sympa de voir une petite statue »

Comme l’expliquent nos confrères d’outre-Manche, une cagnotte a été lancée en ligne pour financer « une statue, une plaque ou une forme d’œuvre d’art » pour Beau et son « minois amical ». Un véritable témoignage de reconnaissance !

« Il est très sympathique, tout le monde le connaît, conclut une habitante de Shepshed, ce serait très sympa de voir une petite statue. »

© GoFundMe