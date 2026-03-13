Après avoir été trouvé seul dans le froid, ce chaton profite désormais d’une nouvelle vie, entouré de chats qui l’adorent

C’est en plein mois de décembre qu’un chaton a été découvert, seul, recroquevillé sous un balcon dans le froid. Par chance, l’homme qui vivait là lui est aussitôt venu en aide et l’a confié à Chatons Orphelins Montréal, un refuge géré par des bénévoles. Soigné et placé en famille d’accueil, il a désormais trouvé ses marques auprès de ses congénères félins qui adorent sa compagnie.

Alors que les températures hivernales ne dépassaient pas zéro degré, ce pauvre petit chaton orphelin avait trouvé refuge sous un balcon, essayant de rester au chaud comme il le pouvait. Fort heureusement, le propriétaire des lieux l’a trouvé et a décidé de lui venir en aide en le mettant au chaud. Il avait tout juste 2 mois, était en sous-poids et très faible alors son sauveur a pris toutes les précautions nécessaires pour son bien-être et a contacté un refuge pour animaux, géré par des bénévoles et situé à Montréal (Canada). L’organisme, nommé Chatons Orphelins Montréal a tout de suite réagi et proposé de l'accueillir. « Il s'appelait Wizoo et avait un ventre très rond rempli de vers », précisait le refuge au média Love Meow . « Après avoir reçu ses premiers soins médicaux, il a été placé dans une famille d'accueil pour se reposer et se remettre. »

Chatons Orphelins Montréal

Un chaton affectueux et câlin

Le petit Wizoo entamait sa convalescence et révélait son caractère affectueux et tendre. Il aimait en particulier se blottir contre son humain d’accueil, allant jusqu’à se faufiler sous sa chemise pour être au chaud. Il apprenait peu à peu à manger dans une gamelle, à utiliser la litière, et ses problèmes d’estomac se résolvaient, permettant à Wizoo de prendre du poids et de devenir plus énergique.

Chatons Orphelins Montréal

Il appréciait déjà la compagnie des autres chats du foyer. Très curieux, le chaton blanc et noir aspirait à rester avec eux, et s’est très vite lié d’amitié avec un chat âgé. Côte à côte, ils se prélassaient au soleil, devant la fenêtre, cherchant du réconfort l’un auprès de l’autre. « Il avait besoin d'une petite famille de chats pour l'aider à se sentir à nouveau en sécurité » précisait le refuge Chatons Orphelins Montréal .

Chatons Orphelins Montréal

Il prenait confiance en lui, courant, jouant et faisant des bêtises avec ses copains félins. Sa personnalité attachante plaisait à tous, chats comme humains. Et il aimait aussi beaucoup passer du temps en compagnie de ces derniers. « Il recherche l'attention et les câlins et veut être adoré tant par les humains que par les autres chats. »

Chatons Orphelins Montréal

Un véritable amour

Désormais âgé de 4 mois, il sait comment accueillir comme il se doit sa famille. De petits miaulements aigus en ronronnements profonds, il exprime son bonheur et sa gratitude envers ceux qui l’ont sauvé.

Que ce soit en dormant près des humains ou de ses amis félins, en regardant la télévision pour se divertir, ou en se prélassant au soleil, Wizoo peut à présent profiter de sa nouvelle vie et oublier son mauvais départ. Entre confort, câlins, jeux et douceur, il s’épanouit jour après jour.

A lire aussi : Elle fait une promesse bouleversante à son chat s'étant senti délaissé avec l'arrivée du bébé (vidéo)

Chatons Orphelins Montréal