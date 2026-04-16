De sortie au bar, ils oublient de nourrir leur chat, mais le félin les retrouve pour réclamer son dîner (vidéo)

Une simple soirée au pub peut vite tourner au drame, surtout quand on oublie le dîner de Mini, une chatte pas du tout du genre à patienter sagement à la maison ! Heureusement pour ses humains, elle a décidé de venir leur rappeler elle-même que l’heure du repas n’attendait pas.

Ce soir-là, Lucy Burton et son mari profitaient d’une soirée tranquille dans leur pub habituel, The Park View Pub à Brighton (Royaume-Uni), sans se rendre compte qu’ils avaient oublié de donner à manger à Mini, leur petite chatte. Mais Mini, fidèle à ses habitudes, n’a pas tardé à leur rappeler à l’ordre de manière très spectaculaire…

Mini, la chatte qui ne laisse jamais passer un repas

Dans une vidéo relayée par Newsweek, filmée depuis le balcon du bar, on découvre la minette noire et blanche perchée sur un échafaudage voisin et miaulant bruyamment pour attirer l’attention de ses maîtres.

© @lucyxburton / TikTok

Interpellée par sa maîtresse qui lui demande « Depuis quand viens-tu au pub, Mini ? », la chatte semble lui expliquer la raison de son arrivée fracassante : le couple avait manqué l’horaire habituel de son dîner.

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Le compagnon de Lucy intervient alors, la soulève, lui fait un bisou et la ramène à table, où leur chien les attend déjà, transformant cette simple sortie au pub en un moment familial des plus attendrissants.

« Une cliente régulière »

Une fois publiée sur TikTok, la vidéo de Mini a rapidement cumulé plus de 2,4 millions de vues et plus de 571 000 mentions « J’aime ». Il s’avère que ce comportement n’était pas un simple incident isolé : l’équipe des réseaux sociaux du bar a en effet partagé une autre photo de la petite chatte, accompagnée de la légende : « Nous confirmons qu’elle est une cliente régulière ».

© @theparkviewbrighton / TikTok

Dans les commentaires, d’autres employés du secteur de l’hôtellerie ont également affirmé que les chats viennent souvent chercher leurs propriétaires dans leurs établissements. « D'après mon expérience personnelle, en tant que personne vivant et travaillant au-dessus du pub familial, nous voyons beaucoup de chats venir chercher leur propriétaire. », écrit par exemple l’un d’eux.

Les autres internautes n’ont pas tardé non plus à réagir avec humour à cette scène, imaginant sans difficulté les pensées de Mini. « Elle disait : rentre à la maison et donne-moi à manger TOUT DE SUITE », a plaisanté l’un d’eux, tandis qu’un autre ironisait sur la situation en voyant les propriétaires occupés avec leur chien : « Et elle vous trouve… en train de traîner avec le CHIEN. » Un troisième a même parlé de « plus grande trahison ». Même si Mini ne peut évidemment pas parler, son message semblait on ne peut plus clair : il était hors de question que le dîner soit encore retardé !

© @lucyxburton / TikTok

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L’info Woopets - Pourquoi la routine des repas est importante chez le chat ?

Le chat mange de petites quantités plusieurs fois par jour, parfois même la nuit, ce qui peut représenter une quinzaine de repas quotidiens. Pour respecter ce rythme naturel, il est souvent conseillé de laisser des croquettes à disposition tout en gardant des horaires fixes pour 2 vrais repas quotidiens à base de nourriture humide, plus complets. Cette régularité est importante, car elle contribue au bien-être général de votre petit moustachu :