Venu secourir 2 chattes errantes enceintes, il sauve 7 chatons aux yeux fermés par les sécrétions et cachés sous un escalier

7 chatons coincés sous des marches en béton ont été sauvés in extremis et soignés, tandis que leur mère, toujours introuvable, déjoue encore les tentatives de capture. Désormais hors de danger et placés en famille d’accueil, les petits reprennent des forces et commencent une nouvelle vie.

En tant que vice-président de Bowie Citizens for Local Animal Welfare (Bowie CLAW), Paul Nadler mène régulièrement des campagnes de capture-stérilisation-maintien au sein des colonies de chats errants du Maryland (Etats-Unis) pour en aider autant que possible. C'est ce qu'il faisait récemment quand une habitante lui a dit avoir vu des chattes enceintes près de chez elle.



Bowie CLAW

Arrivé à l'endroit indiqué, Paul Nadler n'a eu aucun mal à attirer 2 félines gestantes dans des cages-trappes pour les mettre en sécurité. Dans la foulée, la résidente l'a guidé vers son petit escalier, car elle venait entendre des pleurs provenir de sous ce dernier.

Muni d'une torche, il a inspecté l'étroite ouverture entre les dalles de béton et a ainsi aperçu un premier chaton. Il en a entendu d'autres miauler. Il a ensuite introduit le bras et commencé à les faire sortir l'un après l'autre. « Les 2 derniers étaient les plus difficiles », confie-t-il à The Dodo .

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Au total, Paul Nadler a découvert et récupéré 7 chatons. Pendant qu'il était occupé à les secourir, il a vu une femelle adulte prendre la fuite ; il s'agissait très probablement de leur mère.

Les yeux des petits félins étaient fermés. Leur sauveur a donc pensé au départ qu'ils n'avaient que 2 semaines. Il a ensuite réalisé que leurs yeux étaient clos à cause des sécrétions et qu'ils étaient donc plus âgés ; 3 à 4 semaines.



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Emmenés chez le vétérinaire, les rescapés ont été examinés et leur infection oculaire traitée.

Les chatons sont entre de bonnes mains, en attendant les retrouvailles avec leur mère

Par la suite, Paul Nadler est retourné sur les lieux de leur sauvetage pour tenter de localiser leur mère, mais celle-ci a échappé à toutes ses tentatives de capture. « Elle n’entrera pas dans une cage-trappe. Elle est vraiment futée. Je dois trouver un autre plan », dit-il.



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Les 7 chatons ont été confiés à Amy Collins, mère d'accueil expérimentée qui le nourrit au biberon et les a placés en couveuse pour les aider à maintenir leur température corporelle.



Amy Collins

« Ils ont maintenant 6 semaines et commencent à manger de la nourriture molle, indique-t-elle. Ils viennent juste de commencer à explorer et jouer. »

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Amy Collins

Amy Collins continuera de prendre soin d'eux tandis que Paul Nadler poursuivra ses efforts pour retrouver leur génitrice.