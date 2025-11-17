Après avoir passé 2 jours à chercher son chat échappé lors d'une réparation de camping-car, cette propriétaire le retrouve un an plus tard grâce à des vacancières

Perdre son animal est une épreuve douloureuse, mais certaines histoires nous rappellent qu’il ne faut jamais renoncer à l’espoir. C’est ce qu’a vécu Maud, une Charentaise qui a retrouvé son chat disparu depuis un an, grâce à un heureux concours de circonstances et à la précieuse puce électronique.

Des retrouvailles aussi émouvantes qu’inespérées ont eu lieu le samedi 18 octobre 2025 chez un vétérinaire charentais. Maud revoyait enfin son chat Mochat et pouvait le prendre dans ses bras, chose dont elle avait été privée pendant 364 jours, rapportait La Charente Libre .

Un an plus tôt, Maud avait entrepris une longue escapade en camping-car, accompagnée de son fidèle ami à vibrisses et au pelage tigré. Le voyage se déroulait sans accroc jusqu’à ce que la mécanique en décide autrement. La propriétaire de Mochat avait dû faire réparer son véhicule au cours du trajet de 250 kilomètres entre Cognac (16) et Cahors (46). C’est à ce moment-là que le félin, pris de panique, s’était échappé.



Illustration

Maud avait passé 2 jours sur place à le chercher. Elle avait également multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux. Sans succès… Elle avait dû repartir sans son chat, la mort dans l’âme.

“J’espérais que quelqu’un le soigne, qu’il soit adopté par des gens bien”

“Je lui ai écrit des lettres pour qu’il revienne, a-t-elle confié à La Charente Libre. J’espérais que quelqu’un le soigne, qu’il soit adopté par des gens bien”. Elle n’a pas renoncé à l’espoir de le retrouver, et la suite des évènements lui a donné raison.

L’heureux dénouement a eu lieu récemment. 2 vacancières qui se trouvaient en Charente ont repéré un chat tabby qui semblait épuisé. Elles l’ont emmené chez un vétérinaire à Montmoreau où le personnel l’a examiné et passé au lecteur de puce d’identification. L’animal en portrait bien une, et ses informations étaient à jour ; il s’agissait de Mochat.

Le vétérinaire a ainsi pu contacter Maud pour lui annoncer la merveilleuse nouvelle. Cette dernière a fait le long déplacement pour le retrouver et le ramener à la maison.

L’histoire de Mochat vient s’ajouter à la longue liste des récits d’animaux de compagnie ramenés auprès de leurs humains grâce à l’identification.