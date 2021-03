Une chatte enceinte réclame l’hospitalité chez une inconnue pour mettre bas en toute sécurité

Sandy, une résidente de l'Arizona, a récemment découvert une belle surprise sur le pas de sa porte. Une chatte errante et enceinte cherchait un endroit sûr où mettre au monde ses bébés.

La future maman s'est approchée de Sandy pour lui réclamer de la nourriture. Sans hésiter, l'Américaine a offert un repas complet à l'animal. Alors qu'elle le nourrissait, elle a remarqué un renflement au niveau de son ventre, supposant la venue prochaine de chatons. Très amical, le félin s'est montré câlin et a suivi tout naturellement sa bienfaitrice, comme pour la remercier et lui indiquer son désir de rester auprès d'elle.

Sandy, joyeuse de venir en aide au quadrupède et ne voulant absolument pas le laisser se débrouiller seul, l'a conduit dans la chambre d'amis pour lui éviter un accouchement à l'extérieur. Le tigré a rapidement pris ses aises en se roulant sur une couverture et a ronronné pour exprimer son contentement, relate Love Meow.

© Jin's Bottle Babies

Des prénoms aux couleurs de la Saint-Patrick

Dans l'espoir d'apporter les meilleurs soins à la chatte, Sandy a contacté l'association Jin's Bottle Babies. Jen, l'une des bénévoles, lui a expliqué les démarches à suivre. Quelques jours plus tard, lors de la Saint-Patrick, la protectrice a trouvé 5 minuscules boules de poils en bonne santé, nettoyées et en train d'allaiter leur maman. Ces derniers ont été nommés d'après les nuances de vert : Momma Jade, Hunter, Emerald, Kelly, Olive et Forest.

© Jin's Bottle Babies

La famille a été prise en charge par un refuge

La petite famille a ensuite été prise en charge par Jen, de Jin's Bottle Babies. "La maman est extrêmement gentille et extravertie. Le jour où je suis allée les chercher, elle s'est approchée de moi après m'être assise sur le sol, pour frotter son menton", a confié la volontaire.

Jade s'est, encore une fois, parfaitement adaptée à son nouvel environnement et a accordé une confiance absolue à Jen, laquelle a pris soin de ses chatons. La fratrie se porte bien et grandit vite. Leur mère se révèle très communicative. D'après la bénévole, la chatte gazouille et miaule pour lui répondre. Elle est totalement dévouée à ses bébés. "Elle savait exactement à qui s'adresser lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte", a affirmé Jen. "J'adore quand ils s'ouvrent pour laisser les humains les aider."