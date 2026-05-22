Unique survivant de sa portée, ce minuscule chaton surmonte une maladie grave et surprend ses sauveurs par son immense volonté de vivre

Smooshie est ce qu’on appelle « un vrai battant ». Unique survivant de sa portée, ce minuscule chaton de la taille d’une paume de main à son arrivée en famille d’accueil a témoigné une profonde volonté de vivre. Mais quelques semaines après son sauvetage, le vétérinaire lui a diagnostiqué une péritonite infectieuse féline (PIF), une maladie grave et souvent mortelle. Alors que ses bienfaiteurs craignaient le pire, Smooshie s’est rétabli et est devenu un chat adulte en bonne santé.

Il y a quelques mois, une clinique vétérinaire a accueilli une chatte – Sprinkles – et sa portée de 7 nouveau-nés. Malheureusement, seul un chaton – nommé Smooshie – a survécu. Lorsque l’association Alley Cat Rescue a eu vent de leur situation, elle a immédiatement déployé ses ailes pour les sauver et les a placés en foyer d’accueil.

À son arrivée, le jeune rescapé n’était pas plus grand qu’une paume. Grâce aux soins et à l’attention constante des bénévoles, Smooshie est devenu un peu plus fort chaque jour. « Dès qu'il a été assez âgé pour révéler sa personnalité, il était clair qu'il était un grand affectueux, déclare un porte-parole de l’association au micro de Love Meow, il voulait toujours être près de sa mère d’accueil, la toucher, voire la serrer dans ses pattes. »

© Alley Cat Rescue

Son état s’est dégradé au fil des semaines

Tout semblait aller pour le mieux pour l’unique survivant de la portée. Mais au fil des semaines, ses bienfaiteurs ont remarqué une perte d’appétit et une extinction de voix. Ils ont fini par le soigner contre la péritonite infectieuse féline (PIF), une affection grave et souvent mortelle chez nos amis les chats.

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© Alley Cat Rescue

Après des semaines de traitements et d’angoisse, Smooshie a de nouveau surpris tout le monde par sa résilience et son incroyable volonté de vivre ! Pour le plus grand soulagement de ses anges gardiens, le chaton a commencé à aller mieux.

Plus le temps passait, plus il reprenait des forces et retrouvait de l’énergie. Bientôt, il grimpait, sautait et explorait autour de lui !

© Alley Cat Rescue

Un dénouement heureux

Aujourd’hui, Smooshie est devenu un magnifique chat de 6 mois qui a réussi à surmonter des épreuves terribles dès son plus jeune âge. Il adore le contact humain et veut saluer toutes les personnes, ainsi que les animaux qui croisent son chemin.

© Alley Cat Rescue

« Ce qu'il préfère, c'est jouer avec tous les chats et chatons qu'il rencontre, et il est très perplexe quand l'un d'eux n'apprécie pas son affection immédiate », indique l’association. Tout comme sa maman, Smooshie se porte à merveille. La chatte et son précieux petit peuvent désormais savourer leur seconde chance en toute sérénité !

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© Alley Cat Rescue