Unique survivant d’une portée, ce chaton à 6 orteils s’est battu pour se maintenir en vie !

Alors que tous ses frères et sœurs n’ont pas survécu et que son état de santé était préoccupant, cette chatte n’a jamais cessé le combat pour rester en vie. Une détermination qui force le respect et l’admiration, tout comme les incessants efforts fournis par une bénévole qui l’a prise en charge.

Stella avait connu l’un des pires départs dans la vie qu’un chaton puisse expérimenter. Sa mère avait été recueillie et secourue alors qu’elle était enceinte. Sa grossesse à risque avait nécessité le recours à la césarienne. Hélas, l’opération n’a pas sauvé toute la portée de 6 petits félins ; seule Stella avait survécu, comme le rapporte LoveMeow.

Elle est également née polydactyle, puisque dotée d’un doigt supplémentaire sur chaque patte avant et de 2 orteils en plus sur chacun des membres postérieurs. Sa mère ne pouvait pas l’allaiter. Extrêmement petite et fragile, elle était pourtant fermement déterminée à s’accrocher à la vie.

Caroline Grace, bénévole à Saving One Life, association active à San Diego (Californie) et Phoenix (Arizona), l’a recueillie chez elle et en a pris soin. A coups d’antibiotiques et d’oxygénothérapie, ainsi que de repas donnés au biberon toutes les 2 heures par sa maman de substitution, l’état de Stella s’est amélioré au fil des jours.

Il y a pourtant eu des moments où Caroline Grace pensait qu’elle était sur le point de la perdre, mais la jeune chatte se battait toujours pour remonter la pente. Ce n’est que lorsqu’elle a atteint l’âge de 5 semaines que la bénévole a compris que Stella était désormais hors de danger.

Elle avait de plus en plus d’appétit, commençait à utiliser la litière, à s’amuser avec ses jouets et même à grimper.

Stella continue de bénéficier du soin et de l’attention de Caroline Grace. Lorsqu’elle sera suffisamment grande, elle pourra être proposée à l’adoption et commencer une nouvelle étape de sa vie de battante.

