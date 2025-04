Trouvé juste après un bombardement, ce chaton blessé et sans mère espère commencer une nouvelle vie dans un foyer aimant

Au cours du mois de novembre 2024, après une averse de bombardements dans la plaine de la Bekaa au Liban, une bénévole venue nourrir les animaux abandonnés dans la rue a croisé le doux regard de Gaia. Son petit minois arborait une énorme plaie, qui nécessitait des soins spécifiques. Aujourd’hui, la jeune chatte se trouve dans une famille d’accueil libanaise et attend patiemment son billet pour une nouvelle vie…

Alors qu’elle effectuait sa tournée quotidienne de croquettes pour contenter l’estomac affamé des animaux errants au Liban, une bénévole est tombée nez à truffe avec un chaton en détresse. Gravement blessée à la tête, la boule de poils chétive avait grandement besoin de soins. Seule avec ses maux, elle avait survécu à une pluie torrentielle de bombes s’étant abattue quelques heures plus tôt sur la région.

« Notre bénévole a patienté pour voir si la maman revenait et l’a cherchée dans les décombres, indique l’association Elias and Friends sur l’annonce d’adoption publiée sur Animaux.fr, la plateforme d’adoption responsable, la plaie de Gaia était importante, nous ne pouvions de toute façon pas la laisser là. Il est possible que sa mère n’ait pas survécu à ce bombardement. »

© Elias and friends / Animaux.fr

Gaia est adoptable dans toute la France

Après avoir quitté la zone de chaos, le chaton a passé plusieurs semaines dans une clinique vétérinaire. Une fois soigné, il a rejoint une famille d’accueil libanaise qui chouchoute plusieurs félins le temps de leur trouver de nouveaux propriétaires.

Bien entourée, la jolie Gaia est très proche de l’Homme et de ses compagnons aux pattes de velours. Cette petite boule d’énergie, qui a déjà surmonté de nombreuses épreuves au cours des premiers mois de sa vie, adore jouer !

Aujourd’hui, la jeune orpheline victime de la folie humaine essaye de se reconstruire avec le soutien de ses bienfaiteurs. Cette survivante de la guerre espère de tout son petit cœur mettre la patte sur le foyer d’adoption idéal, qui l’aidera à enterrer pour toujours ses mauvais souvenirs.

Comme l’indique l’association Elias and Friends, Gaia est adoptable dans toute la France (arrivée prévue à l’aéroport d’Orly ou de Paris-Charles de Gaulle). « Les frais d’adoption sont de 280 euros, précise l’organisme, ils couvrent une partie seulement de la préparation de Gaia (protocole de vaccination) et de son transfert en France. Pour couvrir le restant des frais, des appels aux dons ont été passés sur les réseaux sociaux. »

A lire aussi : Une chatte venant d'accoucher guide fièrement sa propriétaire vers sa progéniture pour la lui présenter (vidéo)

© Elias and friends / Animaux.fr

Qui offrira une nouvelle vie remplie de joie et de sérénité à cette jeune chatte en quête de paix ?

Pour obtenir de plus amples informations sur Gaia (compatibilités, besoins spécifiques…) et la procédure d’adoption, rendez-vous sur Animaux.fr.