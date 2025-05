Un matou errant sauvé par une bénévole adopte la vie de chat d'intérieur et devient nounou pour chatons orphelins

Recueilli après des mois d’errance dans les rues de l’Ohio, Dakota a touché sa bienfaitrice par sa gratitude et sa gentillesse. Derrière son regard doux, ce chat a révélé sa loyauté sans limite et sa grande tendresse, qu’il offre désormais à ses semblables en difficulté.

Dakota, un chat roux de 2 ans, avait passé la plus grande partie de sa vie à errer dans les rues de Colombus en Ohio (Etats-Unis), jusqu’à sa rencontre avec Jillian, fondatrice de l’organisation locale FosterBabyCats.

Elle l’a recueilli, soigné sa blessure et l’a fait castré, avant de lui aménager une pièce confortable chez elle. Dakota n’avait connu que l’errance, et sa bienfaitrice ne savait donc pas s’il allait s’adapter à la vie à la maison. Il l’a non seulement fait, mais il s’y est, en plus, énormément plu.



Il est effectivement ravi d’être en sécurité, de manger à sa faim et de cohabiter avec des congénères bienveillants. Il l’est d’ailleurs tout autant avec eux, en particulier les femelles. Un vrai gentleman…

2 jours après son sauvetage, Dakota a sauté sur le canapé pour rejoindre Jillian et se blottir contre elle. A ce moment là, « j'ai su qu'il n'avait pas l'intention de retourner dehors », raconte-t-elle à Love Meow.



S’étant beaucoup attaché à son humaine, le chat a commencé à la suivre absolument partout. « Il est très fidèle à celui qu'il considère comme son humain », dit-elle du félin.

Un grand frère attentionné et protecteur

Jillian accueillait aussi 2 chatons orphelins dans une autre pièce. Poussé par la curiosité, Dakota a décidé d’y suivre sa sauveuse et de faire la connaissance de Bunny, femelle écaille de tortue, et de Bugs (mâle au pelage gris et blanc).



« La première fois que j'ai remarqué une certaine douceur chez lui, c'était quand j'aidais Bunny à faire ses besoins et qu'il la laissait lui attraper le cou pour la réconforter », relate Jillian. Par la suite, il s’est assis près de la couveuse et a invité Bugs à s’approcher de lui ; il l’a ensuite entièrement toiletté avec une tendresse hors normes.

« Maintenant, il me rejoint en courant pour aider quand il sait qu'il est temps de leur donner le biberon », poursuit la fondatrice de FosterBabyCats.



« J'espère qu'il trouvera un foyer pour toujours »

« Je n'ai pas encore vraiment compris si Dakota apprécie l'idée d'avoir des chatons ou s'il s'en occupe simplement parce qu'il pense que ce sont mes bébés et qu'il essaie de me soutenir, confie-t-elle. Les 2 options sont adorables, et je l'apprécie, quelle que soit la motivation. »

Dakota est désormais fin prêt pour un nouveau départ. Sa mère d’accueil lui cherche un adoptant. « Il ne me connaît que depuis quelques mois et il est d'une loyauté indéfectible. J'espère qu'il trouvera un foyer pour toujours, avec quelqu'un qui aura plus de temps à lui consacrer ; il mérite tout l’amour et toute l’attention du monde », conclut Jillian.

