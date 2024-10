Une vingtaine de chatons sauvés pendant un ouragan savourent leur seconde chance dans des foyers aimants

Pendant l’ouragan Milton, deux douzaines de chatons ont été sauvés en Floride aux États-Unis. Les boules de poils, dont certaines ont été trouvées malades et blessées, ont été placées dans des familles d’accueil.

L’ouragan Milton, qui a frappé les États-Unis, a fait des ravages aussi bien chez les humains que chez les animaux. En Floride, un petit refuge a secouru une vingtaine de chatons pendant la tempête.

Débordé, il a lancé un appel à l’aide auprès de l’association Kitten Angel Rescue. Cette dernière a placé les petits rescapés dans des familles d’accueil.

Comme le rapporte FOX35 Orlando, l’une des boules de poils nommées Ocean est arrivée avec le bassin et les pattes blessées à cause de la chute d’un arbre. Malheureusement, les bénévoles ont annoncé sont décès sur Facebook le 16 octobre...

Une autre a été traitée pour une infection des voies respiratoires supérieures, due à une longue exposition au froid et à l’humidité.

Les chatons sont en sécurité

« Après la tempête, nous avons eu une énorme augmentation des appels téléphoniques. Au cours des 5 derniers jours, nous avons accueilli 32 chatons, déclare Nina Verruso, la fondatrice de l’organisation, pendant l’ouragan Milton, beaucoup de chatons se sont perdus. Ils ont perdu leur mère ou leur mère les a perdus.

« […] Ils sont alors livrés à eux-mêmes, ajoute Theresa Rienzo, la coordinatrice des adoptions, s’ils ne nous avaient pas appelés et s’ils les avaient simplement ignorés, aucun des chatons n’aurait survécu. »

© The Kitten Angel Rescue

La plupart des jeunes chats sont âgés de quelques semaines seulement. Certains sont nourris au biberon, d’autres à la seringue. Ils bénéficient tous de soins et, bien sûr, d’énormément d’amour dans leur famille d’accueil.

Plus tard, lorsqu’ils seront guéris et suffisamment âgés, les félins ayant survécu à l’ouragan seront proposés à l’adoption. En intégrant leur nouveau foyer pour toujours, ils pourront écrire un nouveau chapitre de leur histoire et croquer la vie à pleines dents.