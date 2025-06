Des bénévoles pensent avoir trouvé une chatte errante, ils découvrent qu’elle est recherchée depuis 2 ans

Alexis Keith est propriétaire d’une chatte à la robe grise appelée Lilly. Il y a 2 ans, la féline était sortie la nuit pour ne plus réapparaître. Elle était coutumière des virées nocturnes, mais elle finissait toujours par rentrer au petit matin pour prendre son petit-déjeuner. Cette fois-là, en revanche, elle n’était pas revenue.

Lilly était passée par l’une des fenêtres laissée ouverte de l’appartement situé au 3e étage pour s’échapper. D’après sa maîtresse, elle avait probablement sauté sur l’étage inférieur, avant de descendre tranquillement au rez-de-chaussée. Elle pense aussi que le saut lui avait valu une blessure.



AACSAVECats

Alexis Keith s’était immédiatement lancée à sa recherche, distribuant des affichettes dans le quartier et postant des messages sur les réseaux sociaux. Ses efforts restaient infructueux.

Malgré tout, elle refusait de perdre espoir. « J'ai toujours voulu croire qu'elle allait bien, que quelqu'un d'autre l’avait et qu'on prenait soin d'elle, confie-t-elle à The Dodo. Je savais qu'elle était adorable et j'espérais juste qu'elle parviendrait à conquérir le cœur de quelqu'un. »

Durant ces 2 années passées sans elle, sa propriétaire a déménagé à 2 reprises, s’est mariée et a eu un enfant.

Récemment, elle a été contactée par l’association AACSAVECats, basée dans le comté d’Anne Arundel dans le Maryland (Etats-Unis). Le personnel venait d’admettre une chatte blessée, et sa puce a révélé qu’il s’agissait de Lilly.



AACSAVECats

« Il m'a fallu environ 3 heures pour réaliser qu'ils l'avaient vraiment », raconte Alexis Keith. Il s’est avéré que pendant toute son escapade, Lilly vivait seule dehors. Une personne la nourrissait, pensant avoir affaire à une chatte errante car il lui manquait un petit bout d’oreille. Certains vétérinaires marquent, en effet, à l’oreille les chats harets stérilisés et vaccinés.

« Je me souviens qu'à chaque fois qu'il pleuvait ou qu'il neigeait, je pensais à elle et j’espérais qu’elle n’était pas dehors », poursuit sa propriétaire, qui a vécu d’émouvantes retrouvailles au refuge. On peut d’ailleurs voir ce moment dans la vidéo ci-dessous :

De retour à la maison, Lilly a été installée au sous-sol. Elle dispose ainsi d’un espace qui lui est entièrement dédié et confortablement aménagé, en attendant de pouvoir cohabiter pleinement avec les chiens de la famille. Une chatière lui permet d’en sortir et d’y revenir librement.

Si elle n’a presque pas changé, son humaine a constaté chez elle un surcroît d’assurance, notamment envers ses compagnons canins. « Avant, elle avait peur de notre petit chien. Maintenant ? Elle lui tient tête », explique, en effet, Alexis Keith. Ces 2 années de survie l’ont manifestement endurcie.

AACSAVECats