Une chienne séniore retrouvée sous les décombres par des voisins après la destruction de son foyer par un ouragan

Les météorologues avaient prévenu que l’ouragan Milton allait être particulièrement dévastateur et c’est effectivement ce qui s’est produit. En balayant une grande partie de la Floride, il a provoqué de violentes tempêtes et des pluies diluviennes sur la région. C’est d’ailleurs dans ce contexte que Trooper, un Bull Terrier découvert attaché à une clôture, avait été sauvé par des policiers.

Dans l’une des maisons du Spanish Lakes Country Club Village, une résidence pour retraités située à Lakewood Park, vivaient un couple de séniors et leurs 2 chiens ; une femelle Shih Tzu de 14 ans appelée Lulu et un Rottweiler répondant au nom de Shiba. Hélas, les corps sans vie des propriétaires canins, identifiés comme étant Alejandro Alonso et sa compagne Mary Grace Viramontez, ont été retrouvés après le passage de l’ouragan. Leurs compagnons à fourrure ont eu plus de chance.



Le matin du jeudi 10 octobre, Lulu a été sortie vivante des décombres. Ce sont des voisins qui, alertés par ses aboiements, ont réussi à la localiser et à l’extirper des ruines avec l’aide des journalistes de CBS News Miami. La reporter Morgan Rynor et le photographe qui l’accompagnait, Brian Shanahan, ont en effet participé à ce sauvetage.



Lulu vivra désormais chez le petit-fils de son défunt propriétaire

Les voisins ont d’abord confondu Lulu avec un autre chien du quartier nommé Benji, mais celui-ci était déjà à l’abri auprès de ses maîtres.



La Shih Tzu séniore a été emmenée chez le vétérinaire, qui l’a examinée et lui a administré un traitement pour des infections cutanées. Son congénère Shiba a été retrouvé et secouru un peu plus tard.

Victor Linero, le petit-fils d’Alejandro Alonso, a annoncé avoir recueilli et adopté Lulu. En revanche, on ne sait pas encore à qui le Rottweiler sera confié. Peut-être lui trouvera-t-on une famille d’accueil en attendant une solution sur le long terme.