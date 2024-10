L'ancien propriétaire du chien attaché à une clôture sous la menace d'un ouragan sera jugé, le policier sauveur honoré

Trooper avait été découvert et secouru le 9 octobre dernier par des officiers de la police autoroutière de l’Etat de la Floride (Florida Highway Patrol). Ce Bull Terrier avait été attaché à une clôture près d’une autoroute à Tampa alors qu’il pleuvait abondamment à l’approche de l’ouragan Milton et que l’eau lui arrivait à la poitrine.



Le quadrupède avait ensuite été confié à la Leon County Humane Society, association de protection animale basée à Tallahassee, toujours en Floride. Les autorités tentaient, depuis, de faire la lumière sur les circonstances de son abandon. Elles ont finalement pu identifier et interpeller son ancien propriétaire, rapportait ABC News le mardi 15 octobre.



Il s’agit de Giovanny Aldama Garcia, âgé de 23 ans et originaire de Ruskin, à une vingtaine de kilomètres au sud de Tampa. Il est poursuivi pour cruauté animale aggravée. Suzy Lopez, procureure de l’Etat de Floride, a confirmé son arrestation mardi. « Nous prenons ce crime très au sérieux et cet accusé devra faire face aux conséquences de ses actes », a déclaré la magistrate.

Le prévenu, qui a été libéré mardi sous caution, se serait rendu le surlendemain du sauvetage au refuge du comté de Hillsborough avec l’intention de récupérer le chien. Il aurait présenté des photos censées prouver qu’il en était le propriétaire, mais Trooper avait déjà été transféré à la structure d’accueil de Tallahassee. Cette dernière l’a contacté par la suite et l’homme lui a fait part de sa disposition à renoncer à la propriété du Bull Terrier si elle prenait bien soin de lui.

Mardi, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui suit ce dossier de très près, s’est exprimé à son tour lors d’une conférence de presse. « Nous avions dit à l'époque qu’il ne fallait pas attacher un chien et le laisser dehors pendant une tempête, c'est totalement inacceptable, et nous allons vous tenir pour responsable », a-t-il ainsi martelé. Il a précisé que Trooper était toujours au refuge de la Leon County Humane Society et qu’il allait être proposé à l’adoption.

D’après The Guardian, le chien s’appelait Jumbo avant son abandon. Le média britannique a également rapporté les remerciements adressés par Suzy Lopez au policier ayant sauvé le Bull Terrier. « C’est un amoureux des animaux et propriétaire d’un chien de refuge, indiquait la procureure. Merci pour votre dévouement envers tous nos résidents, y compris ceux à 4 pattes. »

L’officier en question s’appelle Orlando Morales. Le syndicat de police Florida PBA lui a rendu hommage sur son compte X (anciennement Twitter) le mercredi 16 octobre. « Nous sommes reconnaissants envers nos forces de l'ordre, en particulier envers le policier Morales, qui assure la sécurité de nos communautés et protège nos amis à 4 pattes. Excellent travail ! », peut-on lire sur ce post.

