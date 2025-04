Une ville entière rend hommage à Felix, le chat emblématique du coin, parti brusquement dans un accident

Certains êtres ont la capacité de marquer les esprits à travers le temps. Felix faisait partie de ceux qui illuminaient la journée des autres au quotidien. Il était très connu au sein de sa ville et tout le monde l'appréciait. Malheureusement, ce chat aventurier a perdu la vie après avoir été renversé par une voiture. Tous ceux pour qui il avait compté ont alors décidé de lui rendre hommage.

Felix a marqué les habitants de Liskeard, ville située à l’est des Cornouailles (Angleterre). Un bon nombre d'entre eux connaissaient le félin noir et blanc, qui avait l'habitude de rendre visite aux uns et aux autres. Son caractère sociable lui permettait de nouer des amitiés avec tous ceux qu’il rencontrait. Tristement, ceux-ci ont récemment appris que leur chouchou avait rejoint les anges après s'être fait renverser par une voiture. Un hommage lui a alors été rendu.

Shaz Harris, la propriétaire du quadrupède, n’a découvert que très récemment le tempérament aventurier de son félin : « Nous n'avons découvert sa vie secrète qu'il y a 11 mois, mais nous n'avions aucune idée du nombre de personnes impliquées jusqu'à ce qu'on nous demande de créer une page pour que ses amis puissent publier des photos et partager leurs histoires de lui », partageait-elle avec la BBC.

Un félin aimé

Ses amis, c’étaient les commerçants du coin, les personnes âgées esseulées qui trouvaient du réconfort auprès de lui, ou encore les écoliers. Felix aimait tout le monde, et, réciproquement, il faisait l'unanimité au sein de sa ville : « Félix aimait sa vie et sa communauté. Il passait des heures à escorter les gens de l'autre côté de la rue et à les ramener des magasins », ajoutait Shaz.

Sur le compte Facebook qui lui était dédié, il apparaissait ici et là, pris en photo par des témoins qui avaient croisé son chemin. Une chose est sûre, le félin ne s'ennuyait pas et trouvait toujours quelqu'un à aller saluer. Malheureusement, ces sorties qu’il aimait tant lui ont coûté la vie. Tandis qu'il traversait la route un jour, le pauvre n’a pas vu le danger arriver et a été percuté par un véhicule. Il a perdu la vie pendant cet accident.

Lilly Victoria Hogarth / Facebook

Un ami regretté

Des dizaines de personnes ont été dévastées en apprenant la nouvelle sur les réseaux sociaux. De nombreux messages de soutien ont été envoyés à ses propriétaires et plusieurs habitants de la ville se sont déplacés pour déposer des fleurs et d’autres présents sur le banc où il avait l’habitude de se prélasser : « Les fleurs, les cartes, les cadeaux et les hommages qui ont été laissés sur le banc ont été incroyables », affirmait sa maîtresse.

Felix a fait couler des larmes à la suite de son départ, mais a surtout laissé derrière lui des souvenirs réconfortants et inoubliables.