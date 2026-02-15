« C'était indescriptible », grâce à la solidarité de la communauté, une femme retrouve son chat d'enfance après des semaines de disparition angoissantes (vidéo)

Le lien avec un animal d’enfance est quelque chose d’unique et de précieux, rendant toute séparation particulièrement douloureuse. Pour Nebula, ce lien était si fort qu’elle n’a pas supporté l’absence de sa maîtresse et a cessé de rentrer à la maison. Après plusieurs semaines d’inquiétude, le moment où sa famille l’a enfin retrouvée a été tout simplement bouleversant.

Entre Stella Grand, 19 ans, et Nebula, 13 ans, c’est une grande histoire d’amour depuis le début. Alors, quand la petite chatte a subitement disparu en novembre dernier, la jeune femme originaire de l’Île Saltspring, au Canada, a été profondément bouleversée.

Un départ inattendu

La minette, affectueusement surnommée Nebsy, a toujours été une chatte d’extérieur, mais cette fois, pendant que sa maîtresse était en voyage, elle a simplement cessé de rentrer à la maison. Jusqu’alors, Nebula n’avait jamais été absente plus de 2 nuits, et Stella a confié à Newsweek qu’elle la soupçonnait de la « chercher ».

@ste11anebu1a you havent seen true love until youve seen me and Nebsy (she imprinted on me as a baby and now we have separation anxiety from eachother) ? original sound - ????‹????

« Nous étions partagés ; ma famille et moi sentions qu’elle était vivante, mais nous étions terrifiés à l’idée de ne pas la retrouver », a-t-elle déclaré. « Nebsy souffre d’anxiété de séparation. J’ai déjà voyagé loin de chez moi, mais cette fois-ci, je crois que c’était trop difficile pour elle. »

La famille a alors tout mis en œuvre pour la retrouver, collaborant même avec la SPA locale pour diffuser l’information. L’espoir s’est finalement rallumé la veille de Noël.

© @ste11anebu1a / TikTok

D’émouvantes retrouvailles

Ce jour-là, Stella a réussi à identifier Nebula grâce à un commentaire Facebook et des images de vidéo surveillance. Grand-mère, mère, sœur aînée… La famille entière de Stella a alors parcouru à pied le quartier où la minette avait été aperçue.

« Au bout d'une heure environ, ma famille nous a conseillé de tendre un piège et de la récupérer une fois prise dedans. J'ai refusé, car je n'étais pas prête à partir. Environ 45 minutes plus tard, ma mère a réussi à s'approcher suffisamment pour que Nebsy la reconnaisse, et elle a commencé à s'avancer à contrecœur. Puis elle m'a reconnue et s'est mise à courir vers nous », se souvient Stella.

Près de 7 semaines après sa disparition, Nebula a été retrouvée à environ 5,5 kilomètres de chez elle. Stella a partagé leurs retrouvailles sur TikTok et la touchante vidéo est rapidement devenue virale.

@ste11anebu1a Replying to @H Story time on its way! Here’s the video with sound, happiest and most relieving moment I’ve ever experienced!! She looked okay other than that she was skin and bones + a distended belly from worms???? ? original sound - stella<3

À son retour, Nebsy était très affaiblie, amaigrie et infestée de vers. Elle a depuis bien récupéré, dormant presque 2 jours d’affilée après son sauvetage.

« C'était indescriptible, nous étions tous sous le choc en la retrouvant. J'ai ressenti une immense douleur, comme si son absence s'était transformée en un soulagement immense, le plus profond que j'aie jamais éprouvé. Elle a magnifiquement guéri et est plus détendue que jamais », a déclaré Stella, heureuse d'avoir retrouvée sa chatte d'enfance.

A lire aussi : « Une histoire qu'il ne peut pas raconter », ce chat au passé douloureux cherche la famille idéale pour voir au-delà de sa tristesse

© @ste11anebu1a / TikTok

Grâce à la solidarité des bénévoles et de la communauté, Nebula et sa famille ont ainsi passé le plus doux des Noëls.