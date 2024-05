Considéré comme une attraction touristique de sa ville, ce chat roux est maintenant signalé sur Google Maps

À Glasgow en Écosse, Freddy est une légende locale. Quiconque est de passage dans son quartier peut avoir la chance de croiser ce matou roux amical que tout le monde connaît. Le minou est devenu tellement populaire, qu’il est désormais considéré comme une attraction touristique de la ville et apparaît désormais sur Google Maps !

Lorsque l’on parle des attractions touristiques de Glasgow (Écosse), on pense volontiers à sa cathédrale, au George Square ou encore à la Kelvingrove Art Gallery. On pense un peu moins à Freddy, un adorable chat roux qui est une véritable légende à Shawlands, une banlieue sud de la ville. Comme le rapporte le Glasgow Live, Google a pourtant décrété que le félin était un must pour ceux qui envisagent de visiter Glasgow.

La star du quartier

Freddy vit avec sa maîtresse Barbara Prior sur Skirving Street à Shawlands et il est bien connu pour fréquenter les zones autour de sa maison. Souvent, on le trouve assis confortablement sur le toit des voitures garées pour regarder les gens passer ou prendre le soleil.

Google Maps

Au fil des années, le matou est devenu une célébrité locale que les riverains adorent croiser. Certains habitants choisissent d’ailleurs souvent un itinéraire plus long lors de leurs promenades juste pour rendre hommage à celui que l’on surnomme affectueusement le « maire de Shawlands ».

Après avoir été nommé « Personnalité de l’année » en 2021, Freddy peut aujourd’hui se targuer d’avoir le statut d’attraction touristique. Désormais, la localisation de l’adorable chat roux apparaît en effet sur Google Maps !

Une étonnante attraction touristique

Selon le service de cartographie de Google, le minou est considéré comme un incontournable de la Skirving Street. Il s’agit d’une attraction ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et il n’est pas nécessaire de réserver pour rencontrer Freddy.

Google Maps

Depuis son apparition sur Google Maps, le matou a ainsi reçu 66 avis et presque tous l’ont gratifié de 5 étoiles. Le chat amical fait en effet l’unanimité dans le quartier et cela se ressent dans les commentaires : « Cela rend toujours ma journée meilleure quand je vois Freddy », a écrit un internaute.

Google Maps

« J’ai adoré voir Freddy au cours des 5 dernières années. Ma compagne a emménagé il y a un mois et Freddy a enfin eu le temps de l’accueillir officiellement sur ses terres », a déclaré un autre habitant des environs.

Il est à parier que cette légende féline locale attire désormais davantage de touristes et de curieux dans le quartier…