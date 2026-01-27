Ce chat star d'un Ehpad disparaît des couloirs de l'établissement à cause d'une blessure et tout le monde s'organise pour l'aider à se faire opérer

Quand le pensionnaire à vibrisses d’un Ehpad traverse une épreuve, la solidarité peut prendre des proportions inattendues. Dans le Cher, un formidable élan de générosité s’est déclenché pour permettre à un chat très spécial de recevoir les soins dont il avait besoin après une blessure.

Zazou est un peu la mascotte de l’Ehpad Portes de Sologne à Vierzon (18). Ce chat y vit depuis l’âge de 2 mois et demi, et tout le monde l’adore, résidents comme membres du personnel.

L’adorable félin au pelage roux a toutefois eu un accident récemment et souffrait d’une double fracture du col du fémur. Pour s’en remettre, il devait être opéré. Le coût de l’intervention était estimé à 2500 euros, une somme qui aurait pesé lourd dans le budget de l’établissement.



Célia David / Gofundme

"L’argent aurait été pris sur la caisse dédiée aux sorties et aux activités. Ça aurait fortement impacté la vie des résidents pour l’année à venir", indique Célia David, animatrice à l’Ehpad berrichon, à France 3 Val de Loire . C’est cette dernière qui a eu l’idée de lancer une cagnotte solidaire sur la plateforme Gofundme, le 30 décembre 2025. Elle ne s’attendait pas à un tel succès, en particulier en raison du timing, les gens ayant dépensé pendant les fêtes de fin d’année.

A sa grande surprise, près de 3000 euros ont été réunis en 2 semaines. "Ce matin encore, un résident a donné 150 euros. C’est notre plus gros donateur", confie Célia David.

“On leur raconte tout”

Tout dépassement du montant initial permettra de couvrir les frais liés aux soins post-opératoires et les traitements. La souscription à une mutuelle pour les autres chats de l’Ehpad est même envisagée.

D’autres félins arpentent, en effet, les couloirs de cette maison de retraite, et tous sont aimés des résidents. "On leur raconte tout, quand ça va bien comme quand ça ne va pas", dit ainsi Janine, une pensionnaire au sujet de ces compagnons à 4 pattes.

A lire aussi : Un chaton de refuge au regard triste et collé aux barreaux de son box trouve enfin l'amour (vidéo)

Zazou a été opéré avec succès

Elle et les autres résidents étaient inquiets de ne pas voir Zazou ces derniers temps, mais ils le retrouveront bientôt, puisqu’il a été opéré le 12 janvier 2026 grâce à cet élan de générosité.

Une intervention qui "s’est très bien passée, se réjouit Frédéric Cossu, le vétérinaire qui l’a réalisée. Même avec 2 hanches touchées, la récupération peut être excellente si tout se déroule normalement."