« Une source d'inspiration », un chaton trouvé dans un moteur de voiture et amputé d’une patte n’a jamais perdu sa joie de vivre

La petite Taylor a frôlé le pire. À seulement 2 mois, le chaton femelle a été retrouvé dans le moteur d’une voiture avec une patte blessée. Pris en charge par le refuge Alley Cat Rescue, le jeune félin savoure aujourd’hui la seconde chance qui lui a été offerte.

C’est dans le moteur d’une voiture que Taylor a été trouvée à l’âge de 2 mois. La jeune chatte, blessée au niveau de la patte avant gauche, avait besoin de soins en urgence. À la suite de son sauvetage, elle a été placée entre les mains bienveillantes de l’association Alley Cat Rescue.

© Alley Cat Rescue

Malheureusement, l’état de son membre antérieur a nécessité une amputation. Son autre patte, fracturée, a pu être soignée.

Malgré les épreuves terribles qu’elle a traversées, Taylor n’a jamais perdu sa joie de vivre. En plus d’être remarquablement résiliente, la boule de poils tigrée est toujours avide d’affection !

© Alley Cat Rescue

Une source d’inspiration

« Elle est une source d'inspiration, et nous lui offrons tout l'amour et les soins nécessaires à sa guérison, déclarent les membres de l’association, elle a un cœur de lion. » Pour lui éviter les affres de la solitude, sa famille d’accueil lui a offert une peluche qui simule des battements de cœur. Par la suite, elle a pu rencontrer un autre rescapé, avec lequel elle s’est immédiatement liée d’amitié.

© Alley Cat Rescue

Comme le souligne Love Meow, Taylor ne s’est jamais laissée abattre, malgré sa mobilité réduite. Très vite, elle a appris à se déplacer sur 3 pattes. Au bout de plusieurs mois de convalescence, la petite chatte pouvait se débrouiller toute seule pour manger, utiliser sa litière ou encore explorer son environnement avec aisance.

« Elle continue d'adorer la compagnie et les câlins, et nous sommes si fiers de ses progrès », confient ses bienfaiteurs. Prochaine étape ? Mettre la patte sur les adoptants de ses rêves.

© Alley Cat Rescue

Un animal très aimé

Après une longue convalescence, Taylor était enfin prête à être adoptée. Comme le rapportent nos confrères d’outre-Atlantique, la boule de poils n’a pas attendu longtemps que son rêve se réalise…

En effet, une famille est tombée sous le charme de sa force de caractère et de sa personnalité attachante. « La joyeuse petite chatte tigrée a été adoptée et s'épanouit au sein de sa famille, indiquent ses anges gardiens, ses nouveaux propriétaires lui ont choisi le nom parfait : Roo. »

© Alley Cat Rescue

Aujourd’hui, Roo a un nouveau compagnon félin avec lequel elle peut faire les 400 coups ! En plus d’aimer ses pitreries, ses proches adorent ses témoignages d’affection qui semblent exprimer ce message : « Merci de m’avoir donné une seconde chance. »