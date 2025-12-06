Une semaine après avoir déménagé, une mère de famille endeuillée voit un chaton apparaître comme par magie dans son nouveau jardin

Il arrive que les chats choisissent le moment parfait pour faire irruption dans nos vies. Comme s’ils savaient exactement quand nous avions besoin d’eux. Pour Shelby, jeune maman tout juste installée dans sa nouvelle maison, cette coïncidence féline s’est produite au lendemain d’Halloween, mais aussi et surtout quelques jours après la disparition d’un être cher. Un chaton à la bouille irrésistible s’est invité dans son jardin et dans son cœur.

Le fameux “système universel de distribution des chats” peut sévir n’importe quand, mais il opère parfois dans des moments particulièrement opportuns, notamment lorsque la personne a grand besoin de soutien et de réconfort. Quand cela arrive, en plus, au lendemain d’un jour spécial comme l’est Halloween, cela ne peut qu’accentuer le caractère magique de l’expérience.

C’est ce qu’a vécu Shelby, alias “@shelby.rice8” sur TikTok, tout récemment. Maman d’un petit garçon, mais aussi propriétaire d’un chien et de 2 chevaux, elle n’avait emménagé dans sa nouvelle maison que depuis une semaine quand elle a fait une rencontre inattendue et émouvante chez elle.

On était donc le jour d’après Halloween, comme évoqué plus haut, et un magnifique chaton tuxedo est apparu sans crier gare dans son jardin. Loin d’essayer de s’enfuir, l’adorable boule de poils s’est comportée à l’égard de Shelby comme si elle la connaissait depuis toujours.



@shelby.rice8 / TikTok

Totalement en confiance, le chaton est venu vers elle et a accepté ses caresses, y répondant par d’irrésistibles petits miaulements.

Il ne pouvait pas mieux tomber

Cette rencontre a changé la vie du jeune félin, qui a désormais une maison et une famille aimante, mais aussi celle de Shelby. Cette dernière avait grand besoin d’une bonne nouvelle après avoir perdu un être cher. Sa grand-mère, qui a toujours aimé les chats, est en effet décédée quelques jours auparavant.

Shelby ne peut évidemment pas s’empêcher d’y voir un signe. Quoi qu’il en soit, le chaton est désormais heureux et épanoui, entouré qu’il est de ses humains et des autres animaux du foyer.

La mère de famille a présenté son nouveau “chaton velcro” dans une vidéo TikTok postée le 4 novembre 2025 et relayée par PetHelpful . La voici :

A lire aussi : Un chat perdu mène son propriétaire à un ticket de loterie gagnant d’une valeur de 130 000 euros