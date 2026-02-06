« Il attendait ce moment depuis longtemps », ce chat qui a toujours essayé de survivre dans la rue découvre que la vie peut être paisible à l'intérieur

Barty a vécu de nombreuses années dans la rue, errant en solitaire et essayant de survivre aux dangers de l’extérieur. Mais cet hiver, le chat blessé à l’oreille a pu compter sur le soutien des bénévoles de l’association The Stray Cat Club. Ces derniers l’ont mis en sécurité et lui ont apporté tous les soins nécessaires à sa guérison.

Il a survécu à de nombreux hivers et de fréquentes bagarres dans la rue. Barty, un chat au pelage roux, a passé la majeure partie de sa vie à vivre dans l’errance. Pendant des années, de bons samaritains ont essayé de l’attraper pour le mettre en sécurité. En vain.

Jusqu’au jour où, blessé, le félin a enfin dit adieu à la solitude et aux dangers de l’extérieur. Comme le rapporte Love Meow, les bénévoles de Stray Cat Club ont enfin réussi à le capturer il y a quelques mois, après avoir repéré une vilaine blessure au niveau de son oreille.

© The Stray Cat Club

Place à une vie paisible

Marqué par les années passées dehors, Barty arborait de nombreuses cicatrises, ainsi qu’un pelage sale, emmêlé et infesté de parasites. Il a aussi été testé positif au virus de l’immunodéficience féline (FIV), souvent comparé au sida humain.

© The Stray Cat Club

Soigné et placé en famille d’accueil, l’ex-va-nu-pattes a pu commencer un nouveau chapitre de sa vie. « Après avoir survécu pendant plus de 6 ans comme chat errant, Barty est enfin prêt à profiter d’une vie paisible », soulignent les membres de l’association.

Terminé les fouilles dans les poubelles à la recherche de restes de nourriture ou encore les quêtes incessantes d’un abri pour dormir ! À la suite de son sauvetage, Barty a reçu son propre lit douillet et de délicieux repas équilibrés.

© The Stray Cat Club

Un chat affectueux et loyal

Au fil des jours, le chat est sorti de sa coquille et s’est adapté à son nouvel environnement. Il a notamment découvert les câlins et les siestes sur les genoux de ses bienfaiteurs. De plus, Barty a révélé un adorable côté joueur.

© The Stray Cat Club

« Une fois qu’il se sent en sécurité, il est affectueux, doux et profondément loyal », précise l’association. Aujourd’hui serein et bien dans ses petites pattes, Barty est prêt pour la prochaine grande étape de sa vie.

Les bénévoles cherchent une famille d’adoption aimante, qui lui accordera tout le temps nécessaire pour s’épanouir. « Il attendait ce moment depuis longtemps », concluent ses anges gardiens.

© The Stray Cat Club