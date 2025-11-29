Son chat disparaît dans sa chambre d’hôtel, il reçoit un coup de fil déroutant quelques mois plus tard

Le passage à l’hôtel d’Erick Allen avec son chat Eddie s’est transformé en cauchemar quand l’animal a disparu. Le félin a trouvé une issue au-dessus de la litière et s’est faufilé à l’intérieur. Il était introuvable dans l’établissement et ne donnait pas de signe de vie à l’extérieur non plus. Son propriétaire a dû abandonner les recherches après quelques mois et l’espoir s’est aminci jusqu’à ce qu’il reçoive un coup de fil absolument inattendu.

Erick Allen a séjourné dans une chambre d’hôtel à Erie, en Pennsylvanie (États-Unis), rapportait Fox 26 . Eddie, son chat, était à ses côtés jusqu’au 1er juin dernier, où l’animal s’est volatilisé. Son propriétaire a repéré un trou au-dessus de la litière et a compris que le quadrupède était passé par là. Malheureusement, les semaines de recherche n’ont rien donné et Erick a compris que le chat n’était plus dans l’établissement. Son hypothèse a été confirmée 3 mois plus tard.

Pour Erick, cette expérience a été particulièrement difficile, car son ami félin comptait beaucoup pour lui. Il l’avait toujours gardé auprès de lui et ne savait pas s’il s’en sortirait seul dans la rue, car il avait toujours vécu en intérieur : « C’était traumatisant pour moi, mais encore plus pour lui. Il a passé la majeure partie de sa vie en tant que chat d’intérieur », témoignait-il.

Fox 26

Le néant, puis l’espoir

Erick a cherché son félin sans relâche, puis le quotidien l’a rattrapé. Il n’avait plus la possibilité de séjourner sur place, car il devait déménager à El Paso, dans un autre État. Ce départ a marqué la fin des recherches, mais le destin a décidé de donner un coup de pouce aux amis.

Une famille se trouvait dans une station-essence pour camions à Erie lorsqu’elle a aperçu un chat esseulé. Pensant qu’il était peut-être perdu, elle a décidé de le déposer dans un refuge local. Selon la procédure, les bienfaiteurs ont passé l’animal au détecteur de micropuce et ont découvert qu’il avait un propriétaire : Erick. Ce dernier se trouvait désormais à 2 100 kilomètres de là et n’imaginait pas qu’Eddie avait été retrouvé.

Fox 26

Il a appris la nouvelle par téléphone et a organisé son retour pour aller récupérer son fidèle ami. Après avoir été aidé financièrement par sa communauté pour rejoindre son ami félin, Erick a enfin pu retrouver celui qui lui avait tant manqué : « Il y a beaucoup d'émotions supplémentaires, en plus du fait qu'il soit mon compagnon », confiait-il. Ils rattrapent désormais le temps perdu.