"Le système de distribution de chats l'a choisie", une chatonne errant grimpe sur un couple croisé dans la rue et décide de ne plus les quitter (vidéo)

En rentrant d’une sortie en amoureux, Audrey et son compagnon ont vécu un moment aussi inattendu qu’adorable. Un chaton errant, sorti de nulle part, s’est invité sur leur chemin, avant de trouver sa place dans leur foyer.

Audrey, alias “@audreyodena” sur TikTok, avait déjà un chat noir adulte appelé Vader et n’avait pas spécialement prévu d’en adopter un autre. Le hasard en a voulu autrement.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo qu’elle a partagée le 3 octobre 2025 et qui est devenue virale, ayant généré 18,4 millions de vues. Elle est relayée par PetHelpful .

Ce soir-là, Audrey et son petit-ami rentraient du parc à thème Knott's Scary Farm, à Buena Park en Californie (Etats-Unis), quand le couple a fait une rencontre tout à fait inattendue. Un chaton noir a, en effet, surgi de nulle part et s’est mis à les suivre en miaulant. Quand ils se sont arrêtés, le petit félin a profité de l’aubaine pour s’agripper aux jambes du jeune homme, puis escalader son corps avec une agilité et une rapidité hors du commun.



@audreyodena / TikTok

Même si le chaton semble avoir jeté son dévolu sur son compagnon, Audrey est convaincue que le “système de distribution de chats [l’a] enfin choisie”, comme elle l’indique dans la légende accompagnant la vidéo en question, que voici :

Bienvenue à Jinx !

Le couple a demandé aux agents de sécurité de Knott's Scary Farm s’il appartenait au personnel, mais ceux-ci leur ont répondu par la négative. Le chaton faisait vraisemblablement partie d’une colonie de chats errants ayant élu domicile sur le site.

Audrey a donc décidé de l’emmener chez elle et de l’adopter. Elle l’a appelé Jinx. La jeune femme est tombée sous son charme, tout comme son petit-ami, qui ne peut plus s’en passer.

Le compagnon d’Audrey avait, lui aussi, un chat, mais celui-ci n’était pas habitué à cohabiter avec des congénères plus jeunes. Tous 2 se sont donc mis d’accord pour que Jinx reste auprès de Vader et sa maîtresse.

Audrey explique tout - les circonstances de la rencontre et les autres détails évoqués plus haut - dans une autre vidéo (ci-dessous) postée le lendemain de la première.

