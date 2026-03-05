Un chaton affamé est recueilli par un facteur qui en fait son « stagiaire », lui apprenant les ficelles du métier (vidéo)

Un facteur au grand cœur a transformé une simple tournée en rencontre décisive : un chaton roux promis à une vie d'errance est devenu son inséparable copilote. Baptisé Sprout, le jeune félin sillonne désormais les routes à ses côtés et « valide » même les livraisons d’un coup de patte.

Alexander Farris exerce le métier de facteur dans le Kentucky (Etats-Unis). Il est un grand amoureux des animaux, et sa profession lui permet de vivre pleinement sa passion. Lors de ses tournées quotidiennes, il n'hésite pas à passer du temps avec les chats et les chiens qu'il rencontre. Il avait d'ailleurs adopté plusieurs félins errants, dont une femelle séniore appelée Scout et dont nous vous avions parlé dans un précédent article.

Récemment, le postier a repéré un chaton roux qui se tenait seul au bord de la route. L'homme s'est garé, et le petit quadrupède s'est aussitôt approché de son véhicule. Alexander Farris lui a donné à manger. Le minet s'est fait une joie de tout avaler, lui qui était clairement affamé.

Il a décidé de faire monter le chaton à bord de sa camionnette. Appelé Sprout par la suite, il a d'abord paru confus et nerveux, puis s'est progressivement détendu. Alexander Farris a repris sa tournée avec le passager à vibrisses à ses côtés.



@firstclasswhiskers / TikTok

Sa journée de travail terminée, le facteur a compris qu'il ne pouvait plus se séparer du chaton, qu'il a donc emmené chez lui.

A la maison, il a présenté Sprout à ses chats, mais l'un d'eux ne l'a pas accepté. Alexander Farris ne voulait pas prendre de risque, vu la jeunesse et la fragilité du nouveau venu. Il a donc préféré le garder à ses côtés dans sa camionnette.

« Je l’emmène partout avec moi »

Désormais, il effectue ses tournées avec Sprout comme « copilote ». Le chaton est même devenu son assistant en quelque sorte, puisqu'il s'acquitte de quelques tâches comme la validation des livraisons de courrier et de colis en apposant sa patte sur le téléphone.

Alexander Farris le présente également à ses nombreux amis félins et canins, dont il connaît les noms par cœur.

« Je l’emmène partout avec moi. Il est tellement sage qu’il reste tranquillement assis sur mes genoux », dit-il dans une vidéo TikTok relayée par The Dodo .

Alexander Farris continuera de garder un œil sur Sprout à la maison jusqu'à ce qu'il deviennent suffisamment grand pour ne plus se sentir menacé par ses aînés. D'ici là, le chaton poursuit son « stage » avec un enthousiasme hors du commun.

A lire aussi : Trouvée seule sur un terrain de football, une chatte adulte ayant le poids d’un chaton parcourt un long chemin pour obtenir ce qu’elle a toujours désiré