« Tout aurait pu leur arriver », en pleine nuit, un couple découvre et sauve 9 chats entassés dans une cage

Dans l'obscurité d’une nuit d’octobre, un simple arrêt sur la route a transformé la vie de 9 chats abandonnés. Grâce à la vigilance d’un jeune couple, ces petits rescapés ont été rapidement pris en charge et commencent aujourd’hui leur chemin vers des foyers aimants.

Il était environ 22h50 ce soir-là lorsque Lola Thompson, 18 ans, et son petit-ami Ollie Desborough, 20 ans, ont décidé de faire une halte sur l'aire de repos d’une route du Herefordshire (Angleterre). C’est alors que le jeune couple a aperçu une étrange cage dans la lumière des phares…

Abandonnés en pleine nuit

Après avoir garé leur véhicule, les 2 jeunes gens ont voulu savoir ce qu'elle contenait. « J'ai demandé à Ollie de sortir et de regarder, et c'est là que nous avons découvert qu'il s'agissait de chats, et peut-être de chatons », a déclaré Lola à la BBC.

Entassés dans une cage de transport, 4 chats noirs mâles et 5 femelles avaient été abandonnés au bord de la route.

Après avoir tenté de joindre le refuge local fermé à cette heure tardive, Lola et Ollie ont finalement alerté un vétérinaire d'urgence qui leur a demandé d'amener les chats immédiatement.

En se remémorant cette nuit où elle a trouvé les 9 minous, la jeune femme a déclaré qu'elle avait eu « vraiment peur » et qu'elle se sentait « terriblement mal » pour les boules de poils. « Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait faire une chose aussi cruelle. Tout aurait pu arriver si nous ne les avions pas trouvés. », confie-t-elle.

Vers un avenir meilleur

En arrivant à la clinique vétérinaire, les petits félins ont eu le temps de se remettre de leurs émotions avant de subir un bilan médical complet. « C'était déchirant de les voir si effrayés, et bien que nous ayons voulu les réconforter, nous avons adopté une approche non interventionniste pour éviter d'aggraver leur stress. », a déclaré le Dr Elliot Goodwin, vétérinaire.

Les petits rescapés ont reçu des noms inspirés de personnages de la comédie musicale Wicked : « The Wizard » (« Le Magicien »), Elphaba Thropp, Glinda Upland, Madame Morrible, Docteur Dillamond, Dorothy Gale, Nessarose Thropp, Boq Woodsman et Fiyero Tigelaar.

Ils ont également été vaccinés, stérilisés, micropucés, traités contre les puces et les vers, testés pour le virus de l'immunodéficience féline, et l'un d'eux a subi l'extraction d'une dent cassée. Aujourd’hui, ils ont été transférés au centre local de Cats Protection où ils attendent une famille aimante.

Le Dr Goodwin a déclaré qu’il avait été « incroyablement gratifiant de voir leurs personnalités commencer à émerger à mesure qu'ils apprenaient à faire confiance, même lors des examens de santé et des interventions de stérilisation. » Le vétérinaire a également ajouté en conclusion : « Nous sommes ravis que Cats Protection ait pu les accompagner vers un avenir meilleur, et nous avons hâte de savoir comment ils s'adapteront à leurs nouveaux foyers. »