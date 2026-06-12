Emmené par erreur par une automobiliste, ce chat noir mascotte d'une librairie réapparaît sain et sauf lendemain matin devant l'établissement

Après avoir disparu pendant plusieurs heures et déclenché une vaste mobilisation sur les réseaux sociaux, Edgar a finalement retrouvé le chemin de sa librairie, au grand soulagement de ses nombreux admirateurs. Son retour, aussi discret qu'inattendu, a confirmé l'attachement exceptionnel que lui porte toute une communauté.

Les habitués de Books by the Pound, une librairie située à Searcy dans l'Etat de l'Arkansas (Etats-Unis), connaissent la star des lieux qu'est Edgar. Ce dernier est un adorable chat noir qui est fidèle au poste depuis 3 ans. Depuis les étagères ou l'un des poufs, il passe ses journées à surveiller les allées et venues, à faire la sieste et à souhaiter la bienvenue aux amoureux des livres à sa manière.

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Books By The Pound / Facebook

Toutefois, le félin a disparu récemment, suscitant l'inquiétude générale et une forte mobilisation au sein de la communauté locale.

« Un couple est entré dans le magasin et nous a dit avoir vu une femme attirer Edgar dans sa voiture au moment où ils arrivaient », raconte Brianna Wilson, employée de Books by the Pound, à KARK .

« Tous priaient pour qu’Edgar rentre sain et sauf »

Les faits ont eu lieu le samedi 6 juin 2026 peu après 18h. Dès qu'elle a constaté la disparition du quadrupède, la librairie a lancé un appel à témoins sur sa page Facebook.

Brianna Wilson est convaincue que l'automobiliste ayant emmené le chat n'a pas agi de façon malveillante. Elle pensait peut-être bien faire en recueillant ce qu'elle prenait pour un animal errant. « En ce moment, à Searcy, beaucoup de gens recueillent des chats errants, et je trouve cela admirable », confie-t-elle.

Elle qualifie la réaction de la communauté d'« incroyable ». D'après elle, en effet, « plus de 1 400 personnes ont partagé la publication en moins de 12 heures. Tous priaient pour qu’Edgar rentre sain et sauf, espéraient son retour et racontaient à quel point ils l’aimaient. Les gens viennent ici en s’attendant à le voir. »

Le lendemain matin, le matou a été retrouvé devant la librairie. Dès que les portes de celle-ci ont été ouvertes, il s'est faufilé à l'intérieur pour regagner ses quartiers, comme si de rien n'était.

La personne a certainement vu les messages sur les réseaux sociaux et compris la situation avant de le ramener discrètement.

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« Il a un foyer, il est aimé et il est parfaitement pris en charge »

« Le soutien incroyable que la communauté nous a apporté, à nous et à Edgar, et la manière dont tout le monde s’est mobilisé pour lui, a sans aucun doute contribué à son retour. Toute la ville de Searcy est sa famille ; il n’y a pas de chat plus aimé que lui », assure Brianna Wilson.

« Je peux vous assurer que nous allons tout faire pour cela, que ce soit lui mettre un harnais ou lui faire poser une puce électronique, dit l'employée de Books by the Pound. Nous avons essayé 9 colliers au cours des 3 dernières années, mais ce petit malin est incroyablement doué pour s’en débarrasser. Je compte également installer des panneaux à l’extérieur et dans différents endroits du quartier pour informer les gens que ce chat noir est notre bébé. Il a un foyer, il est aimé et il est parfaitement pris en charge. »