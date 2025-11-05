Trouvée dans une ruelle avec ses chatons, une chatte met de côté sa méfiance et trouve sa place dans la boutique appartenant à la femme lui ayant tendu la main

Propriétaire de Stardust, une boutique de meubles vintage, Amy a remarqué qu’une féline s’était installée dans la ruelle attenante à son magasin. Elle a tendu la main à cette chatte qui venait de devenir maman, et c’est au fil des semaines qu’une belle complicité s’est mise en place.

Les débuts aux côtés de la chatte n’ont pas été simples, confiait Amy à Love Meow. Elle expliquait : « Elle était très protectrice envers ses chatons. Elle grognait quand quelqu’un s’approchait ». Pourtant, la propriétaire n’a jamais renoncé, et s’est rendue de nombreuses fois, avec son fils, dans la ruelle qui séparait son magasin d’une propriété privée.

Apporter un peu de douceur

L’objectif d’Amy était clair : assurer la survie de cette maman et de ses chatons dans cet environnement de rue, peu favorable à une vie paisible. Composant avec le comportement méfiant de la féline, Amy et son fils ont nourri la tribu comme ils ont pu. Ils ont aussi mis des couvertures à disposition de la famille.

Tout doucement, un début de confiance s’est mis en place. Le regard de la chatte est devenu plus apaisé, elle acceptait même parfois de s’approcher de ses aidants qui lui tendaient quelques friandises.

Sous le charme des lieux

Un jour, racontait Amy, la chatte a pu être « attirée avec de la nourriture » et a fait une première visite dans le magasin. Les visites se sont enchaînées, la chatte étant vraisemblablement sous le charme du lieu. Nommée Mini, la féline était très curieuse et a commencé à tester tous les meubles de l’endroit. Les ronronnements ont remplacé les grognements, et Mini a montré qu’elle pouvait être une parfaite chatte d’intérieur. Amy ajoutait : « Elle est devenue de plus en plus à l’aise pour visiter mon magasin et profiter de tout le luxe du mobilier moderne du milieu du siècle ».

Une prise en charge réfléchie

Alors que Mini semblait avoir trouvé elle-même sa future famille, ses chatons ont été pris en charge par l’association Tails High. Au départ un peu peureux, loin de leur maman, les chatons ont pris la route de foyers aimants. Aux dernières nouvelles, les chatons étaient très épanouis, sautant, grimpant au rythme de leur curiosité et de leur envie de découvrir le monde.

Bien implantée au sein de Stardust, bien soignée et stérilisée, Mini est devenue une excellente testeuse de canapés.