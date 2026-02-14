Ce chat captivé par le téléphone de son accueillant ne se doute pas que ce qu'il y écrit va changer sa vie (vidéo)

Accueillir un animal, c’est parfois ouvrir une porte qu’on ne pensait pas franchir soi-même. Sur TikTok, un jeune homme a touché des centaines de milliers d’internautes avec une décision prise en toute discrétion, sous le regard attentif de son ami félin..

On parle de « foster fail », expression que l'on pourrait traduire littéralement par « échec d'accueil », lorsqu'une personne n'est censée accueillir un animal que durant une période bien définie, pour le préparer à l'adoption par quelqu'un d'autre, finit par prendre la décision de l'adopter elle-même.

Le rôle des foyers d'accueil ou familles relais est primordial ; grâce à ces personnes, les chiens et les chats en question peuvent sortir du cadre du refuge, qui constitue souvent un environnement stressant (bruits, agitation…), réapprendre la vie à la maison et voire leurs chances d'être adoptés augmenter considérablement.

Récemment, un utilisateur de TikTok se faisant appeler « @ovivavoil » a justement annoncé avoir succombé à la tentation du foster fail. Il est officiellement devenu le propriétaire d'un magnifique matou dont il était le père d'accueil.

Il a partagé cette merveilleuse nouvelle à travers une vidéo mise en ligne le 31 janvier 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 800 000 vues, et relayée par Newsweek . La voici :

https://www.tiktok.com/@ovivavoil/video/7601353819204652306/

« Il sait qu'il est chez lui »

On y voit le chat roux tranquillement couché sur la poitrine de son humain qui utilise son téléphone. Le félin semble totalement captivé par l'écran du smartphone. Ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est que son « papa » est en train d'envoyer un message à l'association qui l'avait recueilli et qui le lui a confié. L'homme écrit pour faire part de son intention de l'adopter définitivement.

La vidéo a ému les internautes qui ont été nombreux à y réagir en commentaires. « Il sait qu'il est chez lui », a ainsi écrit le compte officiel de « Nat Geo Animals ». « Il relit avant que vous n'appuyiez sur envoyer », a plaisanté, pour sa part, « Tatum000_0 ».

A lire aussi : Découvrant une chatte errante qui met bas dans leur jardin, ils recueillent ses 4 chatons apeurés et une tendre confiance s’installe



@ovivavoil / TikTok

Une histoire touchante qui rappelle que parfois, les plus beaux « échecs » sont ceux qui offrent un foyer pour la vie…