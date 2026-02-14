Ce chat captivé par le téléphone de son accueillant ne se doute pas que ce qu'il y écrit va changer sa vie (vidéo)
Accueillir un animal, c’est parfois ouvrir une porte qu’on ne pensait pas franchir soi-même. Sur TikTok, un jeune homme a touché des centaines de milliers d’internautes avec une décision prise en toute discrétion, sous le regard attentif de son ami félin..
On parle de « foster fail », expression que l'on pourrait traduire littéralement par « échec d'accueil », lorsqu'une personne n'est censée accueillir un animal que durant une période bien définie, pour le préparer à l'adoption par quelqu'un d'autre, finit par prendre la décision de l'adopter elle-même.
Le rôle des foyers d'accueil ou familles relais est primordial ; grâce à ces personnes, les chiens et les chats en question peuvent sortir du cadre du refuge, qui constitue souvent un environnement stressant (bruits, agitation…), réapprendre la vie à la maison et voire leurs chances d'être adoptés augmenter considérablement.
Récemment, un utilisateur de TikTok se faisant appeler « @ovivavoil » a justement annoncé avoir succombé à la tentation du foster fail. Il est officiellement devenu le propriétaire d'un magnifique matou dont il était le père d'accueil.
Il a partagé cette merveilleuse nouvelle à travers une vidéo mise en ligne le 31 janvier 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 800 000 vues, et relayée par Newsweek. La voici :
https://www.tiktok.com/@ovivavoil/video/7601353819204652306/
« Il sait qu'il est chez lui »
On y voit le chat roux tranquillement couché sur la poitrine de son humain qui utilise son téléphone. Le félin semble totalement captivé par l'écran du smartphone. Ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est que son « papa » est en train d'envoyer un message à l'association qui l'avait recueilli et qui le lui a confié. L'homme écrit pour faire part de son intention de l'adopter définitivement.
La vidéo a ému les internautes qui ont été nombreux à y réagir en commentaires. « Il sait qu'il est chez lui », a ainsi écrit le compte officiel de « Nat Geo Animals ». « Il relit avant que vous n'appuyiez sur envoyer », a plaisanté, pour sa part, « Tatum000_0 ».
Une histoire touchante qui rappelle que parfois, les plus beaux « échecs » sont ceux qui offrent un foyer pour la vie…
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Invité a écrit : 1 h
Merci pour lui, aucun traumatisme pour se minou ,qui aime son adoptant.
J'aime Répondre Signaler