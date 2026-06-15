Une petite chatte rousse adopte un bébé raton laveur orphelin et l’élève comme l’un des siens (vidéo)

Qui a dit que les liens familiaux étaient une question d'espèce ? Lorsque KitKat, un bébé raton laveur, s'est retrouvé seul après une tempête, il semblait avoir peu de chances de s'en sortir. C'était sans compter sur Mango, une chatte rousse fraîchement devenue maman, qui l'a accueilli parmi ses propres petits sans la moindre hésitation.

Après une violente tempête, des enfants ont découvert un bébé raton laveur seul dans leur cour. Malgré leurs recherches, ils n’ont pas réussi à retrouver sa mère ni son terrier : la petite boule de poils semblait avoir été séparée des siens par les intempéries. Mais, pas question pour eux de le laisser sans aide ! Ils ont donc convaincu leurs parents de s’en occuper et en cherchant la meilleure solution pour ce petit orphelin, ils ont appris qu’une chatte allaitante pouvait parfois jouer les mamans de substitution. Par un heureux hasard, leur chatte Mango venait justement de donner naissance à une portée de chatons…

Une chatte maternelle très protectrice

Convaincus que cette jeune maman avait encore beaucoup d’amour à offrir, ces sauveteurs improvisés ont décidé de lui présenter le bébé raton laveur. Le résultat a dépassé toutes leurs attentes ! La chatte rousse a immédiatement accepté le petit intrus.

Comme elle l’aurait fait avec l’un de ses propres petits, elle l’a même attrapé délicatement par la peau du cou pour le ramener auprès de sa nouvelle fratrie. Depuis, elle prend soin de lui comme s’il faisait partie de sa portée.

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Dans une vidéo relayée par Parade Pets, on découvre une scène particulièrement attendrissante : alors que Mango nourrit ses chatons, un détail insolite attire l’attention… parmi eux se trouve un bébé raton laveur parfaitement intégré !

Baptisé KitKat, le petit tente parfois de téter sa mère adoptive et partage le quotidien de ses frères et sœurs félins. Bien qu’il soit nourri au biberon afin de recevoir tous les nutriments nécessaires à sa croissance, il passe l’essentiel de son temps blotti contre Mango. On peut même l’entendre émettre de petits gazouillis, preuve qu’il se sent parfaitement à sa place dans cette famille pas comme les autres.

Un rare cas d’adoption interespèces

Même si elle peut sembler incroyable, l’histoire de Mango et de KitKat n’est pas si unique. Les adoptions entre espèces différentes restent rares, mais elles existent, surtout lorsqu’un jeune animal se retrouve orphelin. Dans ces situations, les familles d’accueil jouent alors un rôle clé pour leur apporter des soins et de l'attention.

© @kit_katkoon / TikTok

Bien sûr, l’idéal est de trouver une mère de la même espèce, mais ce n’est pas toujours possible.

Avec une alimentation adaptée et beaucoup de présence, ces bébés peuvent malgré tout profiter des bienfaits d’une mère de substitution : chaleur, réconfort, socialisation et compagnie. C’est précisément ce que KitKat semble avoir trouvé auprès de Mango et de ses chatons, dans un cocon rassurant qui favorise son développement.

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© @kit_katkoon / TikTok

Reste à savoir ce que l’avenir lui réserve… La propriétaire de la petite chatte n’a pas encore révélé ses projets pour KitKat, mais une chose est sûre : pour l’instant, le petit a trouvé une famille qui lui apporte tout l’amour dont il a besoin !