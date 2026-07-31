Un chaton atteint du syndrome du nageur reçoit des soins spécialisés grâce à un élan de solidarité alors que sa mère est sauvée d'une maison surpeuplée

Boogie, un chaton atteint du syndrome du chaton nageur et d'autres malformations, bénéficie d'une prise en charge intensive qui pourrait lui permettre de grandir normalement malgré un départ très difficile. Pour lui offrir cette chance, une cagnotte solidaire a été lancée afin de financer les soins spécialisés dont il a besoin.

A 2 semaines et demie, Boogie devrait être capable de tenir sur ses pattes, mais ce chaton au pelage tigré n'est pas en mesure de le faire. Il est, en effet, né avec le syndrome du chaton nageur, une affection caractérisée par un écartement anormal de ses pattes. En outre, il présente un thorax aplati, une malformation qui risque d'affecter considérablement sa croissance.

Pourtant, le petit félin est décrit comme un véritable « battant » par celles et ceux qui prennent soin de lui au sein de l'association Protect Cats Scotland.



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C'est cette dernière, basée à Earlston en Ecosse, qui avait sauvé la mère de Boogie d'une maison surpeuplée avec une quarantaine d'autres chats. Gestante au moment de son sauvetage, la chatte avait mis bas peu après ; elle avait accouché de Boogie, donc, et de 2 autres bébés. Malheureusement, l'un d'eux était mort-né.

Pour corriger les anomalies dont Boogie est atteint, des traitements spécialisés assez coûteux sont nécessaires. Il a notamment besoin de séances de physiothérapie intensive et d'un suivi vétérinaire régulier. Pour couvrir ces frais, une collecte de fonds a été lancée.

« Nous faisons tout notre possible pour lui donner les meilleures chances de s’en sortir »

« Boogie est peut-être minuscule, mais il nous a déjà montré à quel point il est déterminé. Chaque jour représente une nouvelle étape pour lui, et nous faisons tout notre possible pour lui donner les meilleures chances de s’en sortir », explique Kim McNeill, responsable du refuge Borders Pet Rescue, à STV News .

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« Grâce à une prise en charge précoce et à un traitement adapté, des chatons comme Boogie peuvent avoir une véritable chance de grandir en bonne santé et de mener une vie heureuse », conclut-elle.

Le conseil Woopets : comment reconnaître rapidement le syndrome du chaton nageur ?

Le syndrome du chaton nageur apparaît généralement vers l'âge de 2 à 3 semaines. Une prise en charge précoce améliore nettement le pronostic, d'où l'importance de reconnaître les symptômes.

Le chaton atteint de ce syndrome ne parvient pas à se redresser et garde les pattes largement écartées sur les côtés. Il « rame » sur le ventre au lieu de marcher, malgré une bonne envie de se déplacer.

Dans certains cas, un aplatissement du thorax peut y être associé et justifie une consultation vétérinaire rapide, comme cela est le cas pour Boogie.

Toutefois, avec des exercices adaptés, un aménagement du sol (surface antidérapante) et un suivi vétérinaire, de nombreux chatons retrouvent progressivement une locomotion normale ou quasi normale.

Face à ces signes, il est essentiel de consulter sans attendre, car plus le traitement débute tôt, meilleures sont les chances de corriger les malformations et d'accompagner le chaton vers une croissance harmonieuse.