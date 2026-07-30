A 11 ans, cette chatte adoptée en refuge pétrit sa maîtresse en affichant une expression de méchante de dessin animé (vidéo)

Avec son regard intense qui amuse des milliers d’internautes, Lulu donne l’impression de préparer un mauvais coup. Pourtant, elle ne cherche qu’à montrer son affection. Cette chatte adoptée en refuge cache derrière son expression impressionnante une grande tendresse, notamment lorsqu’elle pétrit sa maîtresse avec application.

Lorsqu'ils « pétrissent » leurs humains, des couvertures ou n'importe quelle autre surface molle, les chats paraissent extrêmement concentrés. Certains affichent même une expression faussement sévère, tant ils sont investis dans cette action. Une chatte au pelage tabby, répondant au nom de Lulu et dont le quotidien est suivi par plus de 170 000 followers sur le compte TikTok « @luluand_sesame » surpasse la plupart de ses congénères dans ce domaine.

Âgée de 11 ans, Lulu a été adoptée en refuge. Elle cohabite avec l'autre membre félin de sa famille qu'est Sesame. Tous 2 se partagent d'ailleurs la vedette dudit compte TikTok.

La particularité de cette chatte réside dans son regard hors du commun. Elle l'affiche surtout lorsqu'elle s'adonne à l'une de ses séances de pétrissage intensif. On peut d'ailleurs la voir à l'oeuvre dans une vidéo mise en ligne le 29 juin 2026 et relayée par Parade Pets . La voici :

Un regard sévère qui cache une grande tendresse

Alors qu'elle est occupée à pétrir la cuisse de sa maîtresse, Lulu affiche son regard caractéristique, faisant penser à un personnage maléfique de dessin animé préparant un plan diabolique pour dominer le monde.

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@luluand_sesame / TikTok

Ses yeux sont toutefois trompeurs ; Lulu est une chatte d'une douceur exceptionnelle et extrêmement affectueuse. Ses pétrissages et ses ronronnements en attestent.

L'info Woopets : que signifie le pétrissage du chat ?

Le pétrissage est un comportement naturel qui remonte aux tout premiers stades de la vie du chat. Lorsqu’un chaton appuie alternativement avec ses pattes sur le ventre de sa mère, il stimule la montée de lait.

Chez le félin adulte, ce geste traduit généralement un sentiment de bien-être et de sécurité. En pétrissant son humain, une couverture ou un coussin, il exprime souvent son attachement et son confort.

Ce comportement peut aussi servir à déposer son odeur grâce aux glandes présentes dans ses coussinets. Il s’agit d’une manière pour le chat de retrouver des repères familiers et de marquer un environnement dans lequel il se sent à l’aise.

Même avec un regard très concentré ou une expression parfois impressionnante, un chat qui pétrit n’est donc pas en train de préparer une « attaque ». C’est, le plus souvent, un signe d’apaisement et de confiance.