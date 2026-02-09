Les oreilles à plat comme des ailes d’avion, ce chat de refuge endeuillé apprend à se détendre en attendant sa chance

Certains chats peuvent sembler difficiles à approcher, sans que cela reflète ce qu’ils ont réellement à offrir. Dans un refuge new-yorkais, un matou au physique déroutant attend justement que l’on prenne le temps de le découvrir.

Le refuge Animal Care Centers of NYC du Queens, à New York, compte un pensionnaire assez spécial. Il s’agit d’un adorable chat tabby dont les oreilles sont constamment rabattues sur les côtés et souvent comparées aux ailes d’un avion.

Appelé Wonder, le félin en question était en deuil après le décès de son propriétaire. Il s’était également retrouvé sans maison du jour au lendemain, jusqu’à l’intervention des policiers qui l’avaient amené au refuge.

A son arrivée, Wonder manifestait “un niveau élevé de peur, d’anxiété et de stress, feulant et affichant un visage et un corps tendus, les oreilles aplaties sur le côté chaque fois que l'on s'approchait de son box”, raconte Alec Rusnack, membre du personnel d’Animal Care Centers, à The Dodo .



cswilik / Instagram

Au fil des jours, le quadrupède s’est progressivement détendu, mais la position de ses oreilles n’a quasiment pas changé. Cette particularité a tendance à éloigner les visiteurs venus chercher leurs futurs compagnons à fourrure. La plupart s’arrête au “look” de Wonder, ignorant que sous ses airs de chat terrifié se cache une créature affectueuse et ne demandant qu’à être aimée.



cswilik / Instagram

Pour inviter les potentiels adoptants à s’intéresser à Wonder, les bénévoles ont eu l’idée d’inscrire un petit message placardé devant son box. “Je suis un gentil vieux garçon aux oreilles d'avion au repos. Je risque de vous accueillir en feulant, mais je veux juste des caresses ! Dites bonjour doucement et je vous aimerai”, peut-on y lire.



cswilik / Instagram

“Les chats timides ont parfois besoin d'un peu plus de temps”

Chelsey, l’une des bénévoles du refuge, n’a pas hésité à se rapprocher de lui en prenant connaissance de son histoire. Elle lui rend régulièrement visite et lui offre les câlins qu’il affectionne tant, comme on peut le voir dans la vidéo Instagram ci-dessous :

Elle et ses collègues espèrent voir ce chat rencontrer une famille aimante le plus vite possible pour qu’il puisse enfin connaître la vie heureuse qu’il mérite. L’équipe lui cherche “un foyer calme et patient, avec un adoptant expérimenté qui comprend que les chats timides ont parfois besoin d'un peu plus de temps pour s'ouvrir aux autres”, conclut Alec Rusnack.



cswilik / Instagram