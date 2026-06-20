Ce chat atteint de nanisme est souvent comparé à une peluche et affiche une mine faussement fatiguée (vidéo)

Dans une nouvelle vidéo devenue virale, Kermit intrigue par son expression perpétuellement « fatiguée », au point de pousser de nombreux internautes à le comparer à une peluche de la gamme Fugglers. Derrière ce buzz amusant se cache pourtant une histoire émouvante, celle d’un chat atteint de nanisme, recueilli dans la rue et dont la maîtresse doit composer au quotidien avec ses particularités de santé et ses petites aversions.

Kermit, affectueusement surnommé Kermie, est un adorable chat atteint de nanisme. S'il est bel et bien un félin adulte, étant âgé de 2 ans, sa taille se rapproche davantage de celle d'un chaton. Il ne pèse d'ailleurs qu'un peu plus de 900 grammes. Nous vous avions déjà parlé de lui dans un précédent article, alors qu'il se signalait par ses moments de folie nocturnes.

Kermie est une véritable petite star sur TikTok, le compte qui lui est consacré, « @kermiewormy », rassemblant plus de 400 000 followers.



@kermiewormy / TikTok

Il apparaît dans une nouvelle vidéo mise en ligne le 3 juin 2026, devenue virale en générant des dizaines de milliers de vues et relayée par Parade Pets . Une publication dans laquelle sa propriétaire parle de cette expression facile unique en son genre qu'il affiche en permanence et qui donne l'impression qu'il est constamment à bout de forces.

Son humaine y aborde également sa ressemble avec une peluche, évoquée par bon nombre d'internautes qui suivent ses aventures. Une peluche faisant partie des « Fugglers ». La maîtresse de Kermit s'en est même amusée et a confié qu'elle avait l'intention d'en commander une.

Au-delà de son physique particulier, caractérisé par son corps aux dimensions réduites, sa mine « fatiguée » et ses courtes pattes, c'est son histoire qui est touchante.

Ce qu'il déteste le plus : l'eau et les escaliers

D'après sa propriétaire, en effet, Kermie avait été recueilli en juillet 2024 après avoir été découvert errant. Elle l'avait ensuite emmené chez le vétérinaire, auprès duquel elle avait appris qu'il était atteint de nanisme.

Elle ajoute qu'il souffre d'allergies et qu'il déteste l'eau, au point de rechigner à en boire. Ce qui amène sa maîtresse à en ajouter systématiquement à ses repas afin qu'il reste hydraté.

L'eau n'est pas la seule chose qu'il n'aime pas ; les escaliers lui inspirent le même rejet. Il préfère souvent attendre au pied des marches, plutôt que de se hasarder à les monter. Ses petites pattes y sont certainement pour quelque chose. C'est ce que l'on peut voir sur cette autre vidéo :

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