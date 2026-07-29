Ignorée par les passants dans la rue cette chatte errante ayant du mal à respirer est sauvée et enfin opérée

Après avoir été secourue alors qu’elle ne pesait même pas 2 kilos, une chatte errante a surmonté une grave hernie grâce à une prise en charge adaptée et une opération réussie. Aujourd’hui rétablie et respirant enfin normalement, elle s’apprête à tourner la page en cherchant une famille pour la vie.

En Californie, une chatte tigrée errante et malade se tenait dans un coin de rue, miaulant son désespoir en direction des passants. Malheureusement, personne parmi ceux-ci ne semblait s'intéresser à elle.



The Dodo / YouTube

« Voir cela me brisait le cœur », raconte une bénévole prénommée Jaina à The Dodo dans un reportage partagé sur YouTube. Par moments, la féline n'avait plus la force de continuer à appeler à l'aide ; elle se couchait, résignée, et était clairement mal en point.



The Dodo / YouTube

Jaina est donc intervenue. Elle est arrivée avec une caisse de transport et une petite boîte de pâtée pour chat. La bénévole n'a pas eu à se démener pour gagner sa confiance, car la minette était soulagée que quelqu'un lui tende enfin la main. Elle est tout de suite venue vers sa bienfaitrice.

Pendant qu'elle mangeait, Jaina la caressait, se rendant ainsi compte à quel point elle était maigre. D'après son estimation, elle pesait moins de 2 kilogrammes.



The Dodo / YouTube

Elle l'a donc placée dans la caisse et emmenée chez le vétérinaire, qui a diagnostiqué une hernie du diaphragme. A cause de celle-ci, ses intestins exerçaient une pression sur sa cage thoracique et cela rendait sa respiration difficile. Une opération était nécessaire pour corriger ce problème.

Lumen a repris des forces et a été opérée avec succès

Avant cela, il lui fallait reprendre du poids ; la chatte, qui a été appelée Lumen par sa sauveuse, devait peser plus de 3 kilogrammes pour être opérée. Grâce aux soins et à une alimentation de qualité, elle a pu atteindre cet objectif.

🫁 Comment reconnaître une hernie du diaphragme chez mon chat ? 🐱 Pourquoi les chats errants ignorés sont-ils en si mauvais état ? 💕 D'autres histoires de sauvetage félin Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.



The Dodo / YouTube

Lumen a subi un nouvel examen qui a confirmé que l'hernie avait une origine traumatique et non congénitale. L'intervention chirurgicale a eu lieu peu après et a été couronnée de succès.



The Dodo / YouTube

Habillée de son nouveau cône vétérinaire, la chatte a effectué sa convalescence dans des conditions optimales.

Lumen se porte de mieux en mieux, sa respiration s'est nettement améliorée et elle pourra bientôt être proposée à l'adoption.



The Dodo / YouTube