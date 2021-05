Une militaire fait tout pour rapatrier une chatte et ses chatons qu’elle a sauvés lors d’un déploiement à l’étranger

Les soldats nouent parfois des amitiés exceptionnelles avec des animaux qu’ils rencontrent lors de leurs missions. Cela a été le cas pour Hetty, une femme sergent de l’armée américaine.

Los d’un déploiement à l’étranger, Hetty a rencontré une chatte errante en gestation et l’a aidée. Le félin, nommé affectueusement Nubbs, a été retrouvé par le sergent et ses collègues coincé dans des fils barbelés. Hetty et son équipe ont apporté tous les soins nécessaires à la future mère.

Cette dernière a repris des forces au fil des jours et a donné naissance à 4 chatons. Malheureusement, l’un d’entre eux n’a pas survécu, dévoile People. Les soldats ont travaillé ensemble pour prendre soin des 3 autres bébés prénommés Biggie Paws, Dhabi et Patti.

L’association Paws of War apporte son soutien

Nubbs et ses petits se sont rapidement attachés au sergent Hetty. Un lien unique venait de se tisser entre eux. Quand elle a appris qu’elle devait retourner aux États-Unis, la militaire s’est sentie mal à l’idée de les laisser seuls. « J’adore Nubbs, je ne peux pas m’éloigner d’elle », a-t-elle confié. « Cela signifierait tellement pour moi de pouvoir les sauver […]. »

Paws of War, une organisation à but non lucratif qui a l’habitude d’aider les militaires dans de telles situations, a répondu à l’appel de détresse de Hetty. L’organisme a lancé une collecte de fonds pour couvrir les frais de voyage de la famille de félins. « Nos efforts ne sont couronnés de succès que si la communauté les soutient » a déclaré Dereck Cartright, vétéran handicapé et coordinateur de la logistique chez Paws of War.

Hetty espère que cette action portera ses fruits et qu’elle pourra bientôt accueillir Nubbs et ses chatons.