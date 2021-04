Une femme soldat lance un appel à l’aide pour rapatrier un chat qu’elle a sauvé et soigné lorsqu’elle était en poste au Moyen-Orient

Les militaires tissent parfois des liens très spéciaux avec des animaux qu’ils rencontrent lors de leurs missions. C’est le cas de Rode. Le cœur de l’américaine a été conquis par un chat roux, qu’elle a affectueusement baptisé Bubba. Malheureusement, les deux acolytes risquent d’être séparés…

Abandonné, ensanglanté, frêle et absolument terrifié par les humains, la vie de Bubba ne tenait qu’à un fil. Pendant de nombreux jours, Rode, une femme sergent de l’armée en mission au Moyen-Orient, lui a apporté de la nourriture et, petit à petit, a su gagner sa confiance. D’abord timide, l’animal a fini par permettre à son ange gardien de s’approcher de lui. Bubba a pu recevoir beaucoup de câlins. Comme elle doit retourner aux États-Unis, la militaire espère récupérer son compagnon à 4 pattes, auquel elle s’est fortement attachée, explique le New York Post.

© Paws of War / Facebook

Un appel à l’aide est lancé pour rapatrier Bubba

Bubba et sa bienfaitrice sont très vite devenus inséparables. Le tigré a eu pour habitude de ronronner bruyamment lorsqu’il voyait son amie, et de miauler pour la saluer. « C’est un merveilleux compagnon et il me fournit tellement de réconfort quand j’en ai le plus besoin », a déclaré le sergent. Comme l’armée ne peut pas s’impliquer dans le sauvetage des animaux, Rode s’est tournée vers Paws of War, une association qui, en plus d’effectuer ce genre de mission, dresse des chiens pour aider d’anciens militaires brisés psychologiquement.

© Paws of War / Facebook

L’organisme compte sur le soutien du public pour financer le voyage de Bubba vers son nouveau foyer. « Je n’ai pas pu laisser ce chat souffrir et mourir », a affirmé Rode, « Il a confiance en moi et je ne le laisserai pas tomber ».