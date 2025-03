Trop faible pour miauler, il s’accroche à une chaussure pour être sauvé et rend la pareille à un autre chaton

Ce chaton s’est accroché à la chaussure d’un inconnu comme s’il se battait de toutes ses forces pour survivre. Très maigre, le félin avait en lui une énergie incroyable, lui permettant de se relever et d’aller de l’avant. Cette résilience, il s’en est servi pour aider son prochain.

« Il a été déposé devant notre porte à l’âge de 2,5 mois environ »

Alley Cat Rescue, un refuge situé à Los Angeles (États-Unis), racontait l’histoire étonnante de ce petit chaton prêt à tout pour recevoir de l’attention et mettre fin à sa situation. Déposé devant le refuge, il a sollicité l’aide des bénévoles directement, en s’accrochant au pied de la première personne venue. Le félin a évidemment tout de suite été pris en charge.

Il a d’abord dévoré son premier repas, puis a pu être soigné. Le refuge racontait à Love Meow : « Sans puce électronique et en piteux état, le petit chaton souffrait d’une grave infection des voies respiratoires, sans doute à cause de l’air pollué par les incendies. Cette âme courageuse avait définitivement besoin d’amour, de soins et d’une nouvelle chance dans la vie ».

@alleycatrescue / Instagram

« Il s’accrochait à quiconque lui offrait un peu d’attention »

Au fil des jours passés au refuge, le chaton nommé Peanut a fait d’incroyables progrès. Mangeant avec grand appétit ses repas, il a pu faire remonter rapidement sa courbe de poids. Son pelage est également devenu beaucoup plus doux et brillant.

Très sociable, il n’a fait que poursuivre son ouverture au monde, avec toujours beaucoup d’entrain. Les bénévoles racontaient : « Il est absolument affamé et mange très bien, ce qui est un soulagement. Malgré ses petits grognements et ses sifflements respiratoires, il est une vraie petite boule de bonheur, qui ronronne comme un moteur au moindre contact ». Ils ajoutaient : « C’est un petit combattant plein de personnalité ».

@alleycatrescue / Instagram

Un soutien extraordinaire

Peanut a eu l’occasion de rendre la pareille à une autre pensionnaire du refuge, Nikki. Cette petite chatte est arrivée dans les locaux après un abandon. Atteinte d’un grave rhume, elle a subi plusieurs semaines de soins, avant de rejoindre ses congénères.

Les bénévoles l’ont mise en contact avec Peanut, un accompagnateur aux petits soins qui s’est empressé de protéger Nikki et de la guider. Aujourd’hui, les 2 amis partagent la plupart de leur temps et l’équipe espère voir une adoption en duo se profiler.