En faisant tomber un ordinateur, ce chat sauve toute sa famille qui dormait lors d'une inondation

Neko est un félin très apprécié par sa famille et depuis quelques jours, les membres de cette dernière lui doivent même leur vie. L’animal a flairé l’arrivée d’une grave tempête tandis que ses propriétaires dormaient. Grâce à lui, ils ont pu se mettre en sécurité in extremis.

Nombreux sont les Philippiens qui n’oublieront jamais la triste journée du 5 novembre. Le super-typhon Kalmaegi a ravagé le pays, emportant plusieurs centaines de vies sur son passage. Eva Cuizon et ses proches ont manqué de peu de rejoindre la triste liste des personnes décédées ou disparues, mais ils avaient un ange-gardien sous leur toit : Neko.

Neko est l’un des chats de la famille. Le jour du drame, il se trouvait à la maison et avait déjà été secoué par une première tempête survenue un peu plus tôt dans la journée. Ses propriétaires, les autres animaux et lui-même ont été placés en sécurité, puis tout le monde s’est couché le soir venu, persuadé que la tempête était passée.

Un instinct de sauveteur

Au cours de la nuit, Neko a été réveillé par de l’eau qui s’infiltrait dans la maison. Aucun membre de sa famille n’avait vu que les intempéries reprenaient de plus belle, car ils dormaient tous. Neko, lui, a bien compris que quelque chose n’allait pas et que ses proches étaient en danger. Il a alors tout fait pour réveiller son maître, en vain. Ce dernier ne réagissait pas, comme l’indiquait l’ Interaksyon .

Neko a donc tenté le tout pour le tout en faisant tomber l’ordinateur familial et cette fois, il a obtenu une réaction de la part de l’homme . Lequel a constaté, en se levant, qu’il avait de l’eau jusqu’aux chevilles et s’est empressé de prévenir ses proches. Tous ont abandonné la maison avec les animaux pour se mettre à l’abri, car l’eau était montée dangereusement chez eux.

Heureusement, personne n’a été blessé et selon Eva, Neko les a protégés : « C'est ainsi que Neko a sauvé ma famille », assurait-elle.