Une chatte maigre qui a survécu dans la rue avec 3 pattes reçoit l'amour et les soins dont elle a toujours rêvé

Au début du mois de mai, l’équipe de l’association Homeward Bound Cat Adoptions (États-Unis) a pris sous son aile une chatte errante mal en point. La pauvre boule de poils arborait un corps émacié, et avait perdu une patte au cours de ses pérégrinations.

Il y a quelques semaines, les bénévoles de Homeward Bound Cat Adoptions ont accueilli à bras ouverts une chatte à 3 pattes qu’ils ont affectueusement baptisée Delilah. L’ex-animal errant n’avait que la peau sur les os, et nécessitait des soins spécifiques.

Malgré les épreuves endurées dans la rue, la boule de poils se montrait extrêmement affectueuse. « Elle adore faire des bisous et donner des petits coups de tête, confie Ellen Richter, bénévole au sein de l’organisme, à la rédaction de Love Meow, comment a-t-elle survécu dans la rue ? Nous ne le saurons jamais. La blessure était pleine de débris et en voie de guérison, elle vivait donc ainsi depuis un certain temps. »

© Ellen Richter

Une chatte affectueuse et curieuse

Après avoir bénéficié d’une opération chirurgicale à la patte, Delilah a été placée en famille d’accueil chez Ellen. En seulement quelques jours, l’ex-va-nu-pattes a repris un kilo, pour le plus grand soulagement de sa bienfaitrice. Reconnaissante et amicale, la chatte ne cessait de quémander des caresses.

© Ellen Richter

Tout au long de sa convalescence, la rescapée a porté une combinaison pour protéger sa cicatrice, mais cela ne l’a en aucun cas gênée ! Très curieuse, Delilah s’amusait à explorer son nouvel environnement et à suivre sa mère d’accueil comme son ombre. Loin des dangers de la rue, elle avait enfin trouvé la sérénité.

© Ellen Richter

« La meilleure vie possible »

Une fois ses fils retirés, la boule de poils a continué de s’épanouir et de savourer la vie. Malgré un membre en moins, Delilah se meut aujourd’hui à merveille et joue pleinement. Et ce n’est pas tout…

« Elle ne se rend pas compte que sa vie est sur le point de s’améliorer », a souligné Ellen. En effet, la chatte à 3 pattes a fini par réaliser son plus grand rêve, celui d’être adoptée par une famille aimante. Un couple, qui « la suivait depuis le début et savait qu’elle serait le membre idéal de son foyer », lui a ouvert les portes de sa maison pour toujours.

© Ellen Richter

À la suite de son adoption, Delilah s’est rapidement adaptée à son nouveau nid douillet et a noué un lien profond avec ses adoptants. Elle a aussi tissé une belle amitié avec le matou et les 2 chiens du foyer !

« Elle s'est épanouie pendant les 2 semaines où je l'ai accueillie, conclut Ellen, elle va maintenant vivre la meilleure vie possible, pleine d'amour et de bonheur. »

A lire aussi : Sur TikTok, un veau et un chat de ferme deviennent inséparables et nouent une magnifique amitié (vidéo)

© Ellen Richter