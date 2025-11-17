Adoptée puis rapportée une semaine plus tard, cette chatte timide retrouve son box anxiogène avant qu’un nouveau foyer ne lui ouvre ses bras

Une adoption en refuge n’est jamais gagnée et la jolie Midnight l’a appris bien malgré elle… Alors qu’elle pensait avoir enfin trouvé sa famille pour la vie, la chatte a malheureusement été ramenée au refuge pour une raison totalement absurde. Les bénévoles ont bien tenté de faire entendre raison à son humain mais la décision de ce dernier était prise…

Midnight est une magnifique chatte tabby qui a passé plusieurs mois au refuge du Orange County Animal Services , en Floride (États-Unis), jusqu’à finalement trouver celui qu’elle pensait être son humain pour la vie. Mais une semaine à peine après son adoption, ce dernier est revenu au refuge, un sac de transport sous le bras. Dans le sac, Midnight… Comme le raconte le média Pethelpful , l’homme dont on ignore l’identité souhaitait rendre la boule de poils pour la simple et mauvaise raison qu’elle refusait formellement de s’amuser avec ses jouets. Sidérés, les bénévoles du refuge ont tenté de lui exposer la fameuse “règle 3-3-3” qui explique qu’il faut “3 jours à un animal pour qu’il puisse se sentir en sécurité dans un nouvel espace, 3 semaines pour apprendre des routines et 3 mois ou plus pour se sentir bien dans une nouvelle maison”.

© @aharrisphoto / TikTok

Une minette sensible

Malgré cette mise au point, l’homme a tout de même insisté pour abandonner Midnight et la petite chatte s’est de nouveau retrouvée enfermée dans une cage. Timide et réservée de tempérament, l’adorable femelle a développé un profond traumatisme de son abandon précédent et de ses nombreux mois passés au sein de la chatterie du refuge et ce, malgré la bienveillance quotidienne des équipes. Le bruit, les odeurs et l’ambiance omniprésente au sein du refuge n'étaient pas fait pour elle… Même en arrivant dans un nouveau foyer, il était évident qu’elle aurait besoin d’un certain temps pour se sentir pleinement à l’aise. Une situation que l’homme qui l'a adoptée n’avait pas envisagée…

@aharrisphoto Midnight is not a fan of being here besties, the shelter can be a traumatizing place for many that enter our doors. She was adopted quickly but returned just because she didnt play with any toys she bought. When we explained that animals need time to decompress she didnt care. Now Midnight is homeless. Lets change that. #sheltercat #rescuecat #animalshelter #catstok ? New Home - Frozen Silence

Tout finit bien

Fort heureusement, quelques jours à peine après son retour en box, Midnight a de nouveau tapé dans l'œil de quelqu’un. Cette fois, elle a réellement rejoint sa famille pour la vie et est aujourd’hui pleinement épanouie dans sa nouvelle maison !

Sur TikTok, un membre du refuge a raconté que ce qu’a vécu la petite chatte est malheureusement très récurrent. Beaucoup d’animaux sont ramenés après peu de temps pour des raisons toutes plus absurdes les unes que les autres…