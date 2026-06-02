En vidéo, cette propriétaire filme son chat noir en train de jouer à cache-cache avec un renard sauvage

On peut penser que les chats et les renards n’ont pas grand-chose en commun… et pourtant ! Dans une adorable vidéo devenue virale, un petit chat noir partage une étonnante partie de cache-cache avec un renard dans un jardin. Une scène aussi improbable qu’attendrissante, qui a littéralement fait fondre les internautes !

L’un des aspects les plus touchants lorsqu’on partage sa vie avec un animal de compagnie est d’observer les liens parfois surprenants qu’il peut créer avec d’autres animaux, y compris d’espèces totalement différentes. Ici, il est question d’une amitié inattendue entre un chat noir et… un renard ! Si les 2 boules de poils ont l’habitude de partager leurs repas dans le jardin, ils peuvent aussi jouer ensemble comme le prouve une adorable vidéo Instagram relayée par PetHelpful.

Une partie de cache-cache insolite

Dans cette vidéo pour le moins surprenante, un renard amical et un petit chat noir semblent s’être lancés dans une étrange partie de cache-cache au cœur d’un jardin fleuri.

À première vue, la scène prête à confusion : on distingue à peine des pattes et une queue dépassant des buissons, au point de se demander s’il ne s’agit pas d’un petit chien. Mais très vite, l’animal sort de sa cachette et révèle clairement un renard, curieux et attentif, qui continue de fouiller les feuillages comme s’il cherchait quelque chose.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →



La réponse ne tarde pas à apparaître, lorsqu’un petit chat noir surgit à son tour des buissons et se dirige vers lui avec assurance ! À tour de rôle, le renard disparaît puis réapparaît dans la végétation, tandis que le chat prend le relais, comme s’ils s’amusaient ensemble à se chercher dans un jeu plein de complicité.

Une scène vraiment attendrissante

Erica, la maîtresse du minou, a l’habitude de voir les renards du quartier interagir avec ses félins, mais cette scène l’a particulièrement touchée. Et elle n’a pas été la seule : les internautes ont eux aussi craqué devant cette étonnante partie de cache-cache. Les réactions attendries se sont notamment multipliées.

© @ericafleurs / Instagram

Beaucoup ont d’abord avoué avoir eu une petite frayeur avant de comprendre qu’il s’agissait simplement d’un jeu, à l’image de ce commentaire amusé : « Waouh ! Je suis contente de les voir jouer. J’aurais été inquiète ! C’est tout à fait moi, MDR. ».

D’autres ont surtout été touchés par la complicité inattendue entre les 2 animaux, soulignant leur étonnement et leur joie de les voir interagir aussi naturellement : « Je ne m’attendais pas à voir le chat sauter près du renard et j’adore qu’ils s’entendent si bien ».

A lire aussi : Après un retour douloureux au refuge, ces 2 chats découvrent la nouvelle chance qui se présente à eux (vidéo)

© @ericafleurs / Instagram

Pour beaucoup, cette vidéo fait simplement du bien, rappelant le plaisir simple de voir 2 animaux partager un moment de jeu spontané, loin de toute peur ou tension : « C’est bien de les voir jouer ensemble, on a besoin de plus de ça dans le monde ». Ça, c’est bien vrai !