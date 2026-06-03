Abandonnées dans une jardinière recouverte de plastique, 3 chattes gestantes trouvent réconfort et sécurité dans des foyers d'accueil

Au Royaume-Uni, le personnel d’une clinique vétérinaire a découvert une jardinière recouverte d’un plastique noir devant la porte de l’établissement. À l’intérieur se trouvaient 3 chattes gestantes. Avec le soutien des soigneurs, les minettes ont pu mettre bas en toute sécurité et ont été confiées à des familles d’accueil avant d’être proposées à l’adoption.

Comme le révèle The Dodo, une équipe vétérinaire anglaise a trouvé une jardinière rectangulaire emballée dans du plastique noir à l’entrée de la clinique vétérinaire. « Chat et 3 enfants. Trouvés sur une route secondaire », pouvait-on lire sur une feuille. Un numéro de téléphone avait également été griffonné.

En ouvrant la boîte, les employés ont été surpris de découvrir 3 chattes adultes entassées à l’intérieur, qui arborait un ventre rond annonciateur d’une mise bas imminente. Les soigneurs n’ont jamais réussi à joindre la personne qui les avait déposées.

© Yorkshire Cat Rescue

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Les chattes ont mis bas en toute sécurité

« Se retrouver coincée dans un pot de fleurs — même sans être gestante – doit être terrible, déclare Sarah Avison, membre de l’association Yorkshire Cat Rescue, ça a dû être très pénible pour les 3 chattes. Et si elles avaient réussi à s'échapper en grattant le sol ? Elles auraient peut-être fini par mettre bas dehors ou se faire écraser. »

Alors que l’organisme a recueilli 2 minettes, Charlie et Cherry, la 3e a été prise en charge par un autre groupe de sauvetage qui s’occupe parfaitement d’elle et de ses petits.

Peu de temps après son arrivée au centre de sauvetage, le duo a mis au monde ses petits. Charlie a accueilli 4 chatons : Augustus, Josephine, Oompa et Loompa. Quant à Cherry, elle a donné naissance à Wonka et Humbug.

© Yorkshire Cat Rescue

Les félins seront proposés à l’adoption

« Cherry est un peu plus réservée, et il est évident qu'elle a beaucoup souffert, souligne Sarah Avison, mais elle s'est très bien acclimatée et mange bien. Nous n'avons aucune inquiétude concernant sa santé. Elle est adorable. »

À l’heure actuelle, les chattes sont chouchoutées par des familles d’accueil. Elles y resteront jusqu’à ce que leurs petits soient prêts à être adoptés, et elles seront aussi proposées à l’adoption. Aimés et en sécurité, tous ces petits félins ont un bel avenir qui les attend.

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© Yorkshire Cat Rescue

L’info Woopets : pourquoi les associations promeuvent-elles la stérilisation des chats ?

Les associations encouragent la stérilisation des chats pour limiter les portées non désirées et lutter contre la surpopulation féline. Une chatte peut avoir plusieurs portées par an, ce qui entraîne rapidement la naissance de nombreux chatons sans foyer. Faute d’adoptants, beaucoup se retrouvent abandonnés, livrés à eux-mêmes ou accueillis dans des refuges déjà saturés.

En réduisant les mise bas non planifiées, la stérilisation contribue à prévenir ces abandons de masse et à améliorer le bien-être des matous, tout en allégeant la pression sur les organismes de protection animale.